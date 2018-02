Nastavite pravilno temperaturo stanovanjskih prostorov Sobna temperatura dnevnega prostora naj bo vselej čim bliže 20 stopinj Celzija. Vsaka stopinja manj prihrani kar 6 odstotkov energije, potrebne za ogrevanje. Prostori, v katerih se zadržujete manj časa, so lahko še kako stopinjo hladnejši. V prostorih, kjer gospodinjske naprave (hladilnik, štedilnik, pomivalni stroj), ki z delovanjem same po sebi ogrevajo prostor, naj bo temperatura okoli 18 stopinj, v spalnici pa je lahko še nekoliko nižja. Tudi ponoči lahko v stanovanju znižamo temperaturo in prihranimo toplotno energijo. Upoštevanje teh priporočil naj bo seveda vselej podrejeno vašemu udobju in dobremu počutju!

Ogrevajte prostore po potrebi Ogrevajte prostore le takrat, ko jih resnično potrebujete. Če boste dva dni odsotni od doma, ogrevajte stanovanje na 15 stopinj Celzija, če pa boste odsotni dalj časa, bo zadostovalo že 12 stopinj. Termostatske ventile lahko v primeru daljše odsotnosti nastavite na pozicijo varovanja pred zmrzaljo. Prihranek je mogoč tudi pri ogrevanju sanitarne vode. Priporočamo, naj temperatura sanitarne vode ne bo višja od 60 stopinj Celzija.

Izberite kakovostne termostatske ventile Termostatski ventili za vzdrževanje želene temperature samodejno regulirajo potrebno dovajanje toplote v prostor, in to tudi takrat, ko sonce sije neposredno v prostor. Z uporabo termostatskih ventilov boste privarčevali od 4 do 8 odstotkov energije, potrebne za ogrevanje. Tudi pri termostatskih ventilih bodite pozorni na to, da jih ne zakrivajo zavese, saj bodo samo tako delovali pravilno! Strošek nakupa kakovostnega termostatskega ventila se vam bo povrnil že po dveh ogrevalnih sezonah.

Preprečite neželeno zračenje stanovanja Z zapolnitvijo majhnih vrzeli med okni in vrati se boste izognili nehotenemu in nenehnemu prezračevanju stanovanjskih prostorov, s katerim izgubljate veliko toplote. Z nakupom dodatnih gumijastih tesnil boste pomembno zmanjšali toplotno prevodnost predvsem starejšega stavbnega pohištva.

Redno pregledujte in vzdržujte ogrevalne sisteme V prostorih, ki jih ne ogrevate, morajo biti cevi centralnega ogrevanja izolirane. Prav tako v ogrevalnem sistemu oziroma instalacijah za ogrevanje ne sme biti zraka, ki poslabša oddajanje toplote. Z rednimi pregledi in pravilnim vzdrževanjem ogrevalnih sistemov boste optimizirali porabo energije in z njo povezane stroške. Preglede in vzdrževalna dela naj vselej opravljajo le za to usposobljeni strokovnjaki.

Ne odpirajte oken na preklop Ob odpiranju oken na preklop mečete denar dobesedno skozi okno! Če želite stanovanje prezračiti, popolnoma odprite okna in ustvarite prepih. V času, ko so okna odprta, s termostatskim ventilom prekinite ogrevanje. Po desetih minutah okna zaprite.

Ponoči zagrnite zavese, spustite rolete in žaluzije Ob hladnih nočeh se skozi okna izgubi veliko toplote. Z zaprtimi roletami oziroma žaluzijami zmanjšamo toplotne izgube za več kot 20 odstotkov, z zagrnjenimi zavesami pa so toplotne izgube manjše še za dodatnih 10 odstotkov.

Uporabljajte dodatne električne grelnike samo v nujnih primerih Če je v prostoru prehladno in drugi ukrepi ne zaležejo, prižgite električni grelnik, vendar ga zaradi dodatnih stroškov uporabljajte samo v nujnih primerih.

Sprostite prostor pred radiatorji Pomembno je, da toploti zagotovite prosto pot v prostor. Če pred radiator postavite kose pohištva, se toplota zadržuje ob radiatorju, kar privede do njegovega pregrevanja in s tem do neučinkovitega gretja prostora. S pravilno postavitvijo pohištvenih elementov lahko privarčujete kar 5 odstotkov stroškov za ogrevanje. Tudi zavese, ki visijo čez radiatorje, preprečijo toploti prosto pot v prostor, zato odgrnite tudi te.