FBI o teh dejstvih ne more govoriti, ker so prav tako zaupne narave. Preiskava ruskega vpletanja v ameriške volitve v prid Trumpu je tako prišla do prvega vrhunca. Memorandum predsednika obveščevalnega odbora predstavniškega doma kongresa Devina Nunesa iz Kalifornije je po trditvah demokratov namenjen diskreditaciji FBI in s tem posebnega tožilca Roberta Muellerja v času, ko se preiskava bliža glavnim akterjem na čelu s predsednikom.

Je FBI zavajal sodišče? Ameriški mediji poročajo, da memorandum obtožuje FBI, da se je pri sprožitvi preiskave ruske afere zanašala le na dosje, ki ga je zbral britanski vohun Christopher Steele, najprej po naročilu Trumpovih republikanskih nasprotnikov in kasneje po naročilu kampanje demokratske predsedniške kandidatke Hillary Clinton. Nunes menda trdi, da je FBI na podlagi tega dosjeja dobil od posebnega sodišča proti vohunom in teroristom Fisa nalog za prisluškovanje Trumpovemu sodelavcu Carterju Pagu. Pri tem bi naj FBI zavajal sodišče. Nunesovi republikanci v odboru so izglasovali objavo memoranduma. Postopek je tak, da gre zadeva najprej do predsednika, ki lahko ugovarja. Trump se je odločil, da ne bo ugovarjal. Nunes bo lastni memorandum sicer objavil na lastno odgovornos.

Memorandum v pomoč Trumpu Demokrati se čudijo, zakaj Nunes tvega obtožnico zaradi oviranja preiskave, vendar se kongresnik vsaj do volitev novembra letos nima kaj bati, saj ga vodstvo stranke, ki ima v kongresu večino, podpira oziroma mu vsaj javno ne nasprotuje. Demokrati so zaradi prepričanja, da je Nunes zavajajoč memorandum sestavil, da pomaga Trumpu, sestavili svoj memorandum, ki vključuje manjkajoča dejstva, vendar republikanci ne dovolijo objave tega memoranduma. Voditeljica kongresnih demokratov Nancy Pelosi je zaradi tega od predsednika predstavniškega doma Paula Ryana zahtevala, naj Nunesa odstavi s položaja predsednika odbora za obveščevalne dejavnosti, vodilni demokrat v odboru za pravosodje Jerold Nadler pa zahteva pred objavo memoranduma zaslišanje direktorja FBI Christopherja Wrayja in vodilnih iz pravosodnega ministrstva ZDA. Nadler želi, da povedo, kaj jih moti pri memorandumu. Trenutno kaže, da so republikanci pripravljeni žrtvovati svoj sloves stranke zakona in reda in sloves stranke, ki podpira FBI, za predsednika Trumpa. Ryan je dejal, da Nunesov memorandum nima zveze z Muellerjevo preiskavo, predsednik pravosodnega odbora Bob Goodlatte pa je dejal, da je potrebno preiskati problematične dejavnosti vodilnih v FBI, zato je potrebno memorandum objaviti.