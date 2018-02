Predatorji iz Nashvilla so po vrnitvi Filipa Forsberga v postavo prikazali všečno predstavo. Forsberg je v statistiko vpisal gol in podajo, med strelce so se vpisali še Craig Smith, Calle Jarnkrok, Colton Sissons in Viktor Arvidsson. Ryan Johansen se je izkazal s tremi podajami.

Pekka Rinne je obranil 19 strelov in gol Nashvilla ohranil nedotaknjen petič v sezoni in 48. v karieri. Vratar kraljev Jonathan Quick je zbral 31 obramb.

Odlično je sodelovala trojica Johansen, Forsberg in Arvidsson, kar je pohvalil tudi prvoomenjeni: »Bili smo smrtonosni. Zabavali smo se, se podpirali, nadigravali naše nasprotnike, ob tem pa smo prišli do lepega rezultata s številnimi goli.«

»Med tranzicijo po igrišču zelo hitro zapirajo prostor in skušajo od nasprotnika izsiliti napako. Pošteno so nas premagali,« je bil z druge strani iskren napadalec Los Angelesa Tanner Pearson.

Los Angeles, ki je 10. v zahodni konferenci in 16. v ligi NHL, čez dva dni čaka domača tekma proti Arizoni.