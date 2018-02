Kubance je presenetila novica, da je 68-letni Fidel Angel Castro Diaz-Balart, z vzdevkom Fidelito, v četrtek storil samomor. Čeprav se s politiko ni nikoli ukvarjal, je bil dokaj priljubljen med prebivalstvom, ki ga je novica o njegovi smrti presenetila tudi zato, ker vlada običajno ne objavlja podrobnosti o smrti funkcionarjev. To je bilo še toliko manj pričakovati, ker je šlo za samomor Fidelovega sina in nečaka sedanjega predsednika Raula Castra. V četrtek je državna televizija v kratkem obvestilu sporočila, da je bil v globoki depresiji in zato že več mesecev v zdravstveni oskrbi.

Pionir, izšolan v Rusiji Castro Diaz-Balart, rojen 1. septembra 1949, je bil edini sin iz zakona Fidela Castra in Mirthe Diaz-Balart, ločila sta se leta 1955. Po očetu je imel še pet polbratov in polsestro. Po Fidelovi razvezi z Mirthe je Fidelito, kot so ga klicali, da bi se razlikoval od očeta, živel do svojega desetega leta z mamo. Tudi ona se je vnovič poročila in se preselila najprej v ZDA, potem v Madrid. Osnovno in srednjo šolo je obiskoval na Kubi, fakulteto pa v nekdanji Sovjetski zvezi, kjer je bil iz varnostnih razlogov vpisan pod imenom Jose Raul Fernandez na moskovsko univerzo Lomonosova. Leta 1974 je diplomiral iz jedrske fizike, na Inštitutu za jedrsko energijo I. V. Kurchatova pa pozneje doktoriral iz fizike in matematičnih znanosti. Kot prvi jedrski fizik na otoku je zastopal Kubo pri Mednarodni agenciji za jedrsko energijo ter predsedoval koordinacijskemu odboru za jedrsko energijo v miroljubne namene pri Gibanju neuvrščenih (1983–1987).