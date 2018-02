Po pojasnilih civilne zaščite vzrok nesreče še ni znan, se pa pristojne službe trudijo, da bi posledice nesreče čim prej sanirali.

Evakuacija ljudi je bila, kot pravijo, preventivne narave, saj gre za standardne postopke v takih primerih. Ob dvigovanju tovornega vozila bi lahko ob stiku z vnetljivimi snovmi namreč prišlo tudi do eksplozije v manjšem obsegu. Ljudje, ki so jih evakuirali v Športno dvorano Medvode ali pa so odšli sorodnikom, so to mirno sprejeli.