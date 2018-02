Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu že pogleduje proti sobotni odločilni tekmi za vstop v četrtfinale evropskega prvenstva. Tekmec v Stožicah bo Italija, ki je sinoči remizirala s Srbijo (1:1). Sloveniji bi za napredovanje zadostovala zmaga ali remi, poraz pa bi pomenil konec nastopov pred domačimi navijači.

Slovenski igralci so si v družbi strokovnega vodstva s tribune ogledali sinočnji obračun Srbije in Italije, saj bodo tudi tako črpali informacije pred sobotnim večerom. Večina sedanjih reprezentantov je pred štirimi leti na prvenstvu v Belgiji že presenetila Italijane, selektor Andrej Dobovičnik pa pravi, da v slovenskem taboru preigravajo številne kombinacije, kako se zoperstaviti dvakratnim evropskim prvakom: »Fantje morajo biti neobremenjeni. Uvodno preizkušnjo so prestali, pred njimi je zdaj nova velika priložnost.«

Reprezentanca je imela po grenkem remiju s Srbijo cmok v grlu, saj je v zadnjih sekundah ob pomanjkanju zbranosti zapravila zmago. Dobovičnik zatrjuje, da so igralci po vznemirljivem torkovem večeru odmislili zapravljeno priložnost. »Igralci niso več otroci, ampak zreli fantje. Imajo dovolj reprezentančnih izkušenj, saj smo v preteklosti že doživeli grenke poraze in velike zmage. Verjamem, da se bodo lahko v soboto s hladnimi glavami zoperstavili Italijanom,« pravi slovenski selektor. Ker ima moštvo kar štiri dni časa za pripravo na ključno tekmo prvenstva, jutri zvečer nihče ne bo utrujen. Dobovičnik pravi, da bo pomembna tudi podpora s tribun. Potem ko so bile Stožice na tekmi proti Srbiji skoraj razprodane, si podobne kulise želi tudi v nadaljevanju prvenstva. »Zelo prijetno je, ko vidiš polno dvorano. Igralci uživajo v spektaklu in dobijo občutek, da so pomembni. S tem se dviguje tudi prepoznavnost našega športa,« je sklenil Dobovičnik.

Semafor iz Stožic Skupina A Slovenija – Srbija 2:2 (2:1), Srbija – Italija 1:1 (0:0), jutri ob 20.45: Slovenija – Italija. Skupina B Rusija – Poljska 1:1 (0:0), Poljska – Kazahstan 1:5 (0:4), jutri ob 18. uri: Kazahstan – Rusija. Skupina C Portugalska – Romunija 4:1 (2:0), danes ob 20.45: Romunija – Ukrajina,nedelja ob 18. uri: Ukrajina – Portugalska. Skupina D Španija – Francija 4:4 (2:2), danes ob 18. uri: Francija – Azerbajdžan, nedelja ob 20.45: Azerbajdžan – Španija.

1. Srbija 2 0 2 0 3:3 2 2. Slovenija 1 0 1 0 2:2 1 3. Italija 1 0 1 0 1:1 1