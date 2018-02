Poškodba Blaža Kavčiča je preprečila, da bi se slovenska teniška reprezentanca jutri in v nedeljo v dvoboju 1. kroga 2. evroafriške skupine Davisovega pokala v Mariboru predstavila v najmočnejši postavi. Kljub temu bo slovenska reprezentanca v dvorani Lukna proti Poljski favoritinja, saj so tekmeci v štajersko metropolo pripotovali oslabljeni. Brez najboljšega igralca Jerzyja Janowicza (126. igralec na svetu) in najboljšega igralca na svetu med dvojicami Lukasza Kubota. Poljaki stavijo na mlada in obetavna igralca, 22-letnega Kamila Majchrzaka (213. na svetovni lestvici) in 20-letnega Huberta Hurkacza (224. na svetu). Teniška podlaga bo trda, in sicer srednje počasna.

Blaž Kavčič si je med treningom natrgal mišico na nogi. »Zelo mi je žal, da se je poškodba zgodila prav pred dvobojem s Poljsko. Ne glede na to bom ves čas ob ekipi in jo spodbujal. Verjamem, da se bomo veselili napredovanja v drugi krog,« sporoča Blaž Kavčič, trenutno 110. igralec na svetu. Prvo ime dvoboja bo Aljaž Bedene, ki se je z novim letom vrnil v slovensko reprezentanco, potem ko je pred tem tekmoval za Veliko Britanijo. Za novo državo je za zdaj odigral le en dvoboj, na OP Avstralije proti kasnejšemu zmagovalcu Rogerju Federerju. Drugi adut Slovenije bo Blaž Rola, 195. igralec sveta, ki bo skušal z dobro igro prikriti izostanek Blaža Kavčiča. Rola si ob koncu tedna želi polnih tribun, po možnosti s kurenti, ki mu dajejo dodatno energijo.

Danes bo v Mariboru žreb parov prvega kroga. Letošnji format tekmovanj v Davisovem pokalu je spremenjen, saj bodo odslej na ekipnih dvobojih igrali na dva dobljena niza, ne več na tri. Slovenijo bo prvič na selektorskem mestu vodil Miha Mlakar, ki je konec prejšnjega leta zamenjal Blaža Trupeja. V soboto se bosta najprej pomerila prvi igralec domače reprezentance in drugi gostujoče, v drugi tekmi pa drugi domači igralec in najvišje uvrščeni gost. V nedeljo bo najprej igra dvojic, po kateri bosta prekrižala loparje najboljša posameznika, na koncu pa še druga igralca. V primeru, da bo dvoboj odločen z izidom 3:0 za eno od reprezentanc, bo v nedeljo v vsakem primeru še en posamični dvoboj. V tem primeru pa ni nujno, da bosta igrala najboljša posameznika, temveč ju lahko nadomestita rezervi.

»Vse je v najlepšem redu. Organizacija je vrhunska, razpoloženje zelo dobro, priprave na dvoboj potekajo po načrtu. Sicer nam je žal, da se je poškodoval Blaž Kavčič, a vsi verjamemo, da ga bo Blaž Rola dobro nadomestil,« je po včerajšnjem dopoldanskem treningu povedal Miha Mlakar. Slovenski selektor ne skriva ambicij po uvrstitvi v drugi krog 2. evroafriške skupine, v katerem se bo zmagovalec mariborskega dvoboja pomeril z boljšim iz dvoboja Turčija – Zimbabve. »Na papirju smo boljši, naš cilj pa je zmaga. Na tekmeca smo se zelo dobro pripravili. Naredili smo temeljito videoanalizo Kamila Majchrzaka in Huberta Hurkacza, ki ga osebno bolje poznam, saj sem ga lani dvakrat spremljal v dvoboju s Kavčičem. Poljska igralca sta mlada in hitro napredujeta po lestvici. Da ne bi bilo naključij, smo si ogledali tudi igro drugih poljskih igralcev, za primer, da bi selektorski kolega pripravil kakšno presenečenje,« odgovarja Mlakar.

Glede na razplet prvega dne bo odvisno, katera igralca bosta igrala v nedeljo med dvojicami. Mlakar pravi, da računa na Aljaža Bedeneta in Blaža Rolo, ne izključuje pa niti druge možnosti. »Vsak tekmec bi si želel, da bi v soboto dobil oba dvoboja. Pripravljeni smo na vse scenarije. Želimo si polnih tribun, ki bi nam olajšale delo. Menim, da je vzdušje v Mariboru eno najboljših v Sloveniji,« dodaja Mlakar.

Hrvati v Osijeku, Srbi v Nišu Od danes do nedelje bo potekal prvi krog dvobojev v svetovni, najmočnejši skupini Davisovega pokala. Pari: Francija – Nizozemska (Albertville, trda podlaga), Japonska – Italija (Morioka, trda podlaga), Španija – Velika Britanija (Marbella, pesek), Avstralija – Nemčija (Brisbane, trda podlaga), Kazahstan – Švica (Astana, trda podlaga), Hrvaška – Kanada (Osijek, pesek), Srbija – ZDA (Niš, pesek), Belgija – Madžarska (Liege, trda podlaga).