Hokejisti Olimpije v alpski ligi po dveh zaporednih zmagah proti nižje postavljenima tekmecema Salzburgu in Gardeni lažje dihajo v boju za končnico. Ljubljančane do konca rednega dela čakajo še štiri tekme, za potrditev četrtfinala pa bi moral zadostovati polovičen izkupiček. Olimpija ne bi smela imeti večjih težav na domačem preizkusu proti Zell am Seeju in gostovanju v Celovcu.

Z uvrstitvijo v končnico bi tivolsko moštvo izpolnilo skromno zastavljeni cilj pred začetkom tekmovanja. Olimpija se ne bi smela zadovoljiti zgolj z nastopanjem v četrtfinalu, saj je tudi trener Jure Vnuk ob imenovanju na položaj razlagal, da izločilni boji vedno ponudijo poseben draž. Olimpija v prvem krogu končnice najverjetneje ne bo v vlogi favorita, saj se ji obeta, da jo bo eden od višje postavljenih klubov izbral za nasprotnika. Nemara bi se Olimpiji lahko izognil vodilni Asiago, ki so ga Ljubljančani v tej zimi obakrat premagali. Domači ljubitelji hokeja bi bili navdušeni nad slovenskim derbijem v četrtfinalu, a bi Jeseničani morda preveč tvegali, če bi za tekmeca izbrali Olimpijo. Medtem ko bosta oba slovenska predstavnika v alpski ligi med olimpijskimi igrami brez delovnih obveznosti, bo konkurenca odigrala zaostale obračune za popolnitev lestvice. Največja uganka je še vedno Salzburg, pred katerim je kar devet preizkušenj (od tega tri doma in šest v gosteh). Jeseničani so trdno zasidrani na tretjem mestu, saj moštvo občasne padce v igri hitro nadomesti z osvojenimi točkami na naslednjih tekmah.

Do začetka olimpijskih iger bosta znana tudi finalista slovenskega prvenstva. Če ne bo senzacije, se bodo za državno krono tudi v tej zimi udarili jeseniški in ljubljanski hokejisti. Olimpija je na prvi tekmi šele v izdihljajih tekme z 2:1 slavila v Kranju proti Triglavu, Jesenice pa so s 4:2 zmagale v celjskem mestnem parku. Povratni tekmi bosta v ponedeljek. Če se Jeseničanom ali Ljubljančanom ne bo uspelo uvrstiti v finale alpske lige, bodo zadnje dejanje državnega prvenstva odigrali na tri zmage.