V sredo se je iztekel rok, do katerega so lahko tisti, ki nepremičnine oddajo po spletnih platformah Airbnb in Booking, prijavili dosežene dohodke v zadnjih nekaj letih, ne da bi plačali še globo. Kolikšno število zavezancev so Fursova opozorila, da so pridobili podatke o dohodkih, doseženih z oddajanjem nepremičnin v turistične namene, motivirala, da so se odločili za prijavo dohodkov, še ni znano. Kot so včeraj povedali na Fursu, nameravajo podatke, ki jih še zbirajo po davčnih izpostavah po državi, predstaviti prihodnji teden.

Teden dni pred iztekom roka