Premierka Theresa May se pred brexitom ne more skriti nikamor. To se ji ne posreči niti na Kitajskem, ki jo obiskuje kar skupaj z možem, kot bi pričakovala, da bo kmalu konec brezplačnih premierskih potovanj po svetu. Iz Kitajske je želela rojakom prodati brexitsko pravljico o prihodnji globalni Britaniji, pa jo tudi tam preganja realnost. Komaj je začela obisk, ki naj bi dvignil zastor zlatemu obdobju trgovine s Kitajsko, se je morala odzvati na novice iz domovine, da ji zagovorniki trdega brexita v njeni konservativni stranki spodnašajo že tako majavi premierski stolček. Dejala je, da ni nekdo, ki se zlahka vda in ni dovolj pogumen ter odločen, da bi zaupano mu nalogo izpolnil. Zatrdila je, da bo brexit izpeljala do konca, kar je zelo malo verjetno.

Pred brexitom in po njem Včeraj je spet morala v brexitsko bitko, a tokrat z Brusljem, in sicer glede pravic državljanov EU, ki bi se naselili na Otoku v prehodnem obdobju. To je eno od ključnih vprašanj prehodnega obdobja, torej obdobja od uradnega odhoda Britanije iz EU (konec marca 2019) do trenutka, ko ji ne bo več treba spoštovati zakonodaje EU. Zelo načelen dogovor je, da bo to trajalo dve leti. Vse manjša skrivnost pa je, da si britanska vlada želi daljše prehodno obdobje. »Razlika je med tistimi, ki so prišli pred našim odhodom, in tistimi, ki bodo prišli, vedoč, da odhajamo,« je dejala Mayeva in napovedala, da se bo bojevala proti temu, da bi tudi tisti, ki bodo prišli na Otok v prehodnem obdobju, imeli pravico, da ostanejo v Veliki Britaniji. V Bruslju pravijo nekaj čisto drugega. Brexitski usklajevalec v evropskem parlamentu Guy Verhofstadt je bil zelo jasen: »O državljanskih pravicah v prehodnem obdobju se ne bomo pogajali. Ne bomo sprejeli dveh različnih svežnjev pravic za državljane EU.«