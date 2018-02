»Politiki lahko žanjejo odobravanje za obljube, ki jih dajejo. Našo državo pa bodo sodili po obljubah, ki jih izpolni,« je na koncu uradnega demokratskega odgovora govoru predsednika Donalda Trumpa o položaju v državi poudaril Joe Kennedy III. 37-letni predstavnik Massachusettsa v predstavniškem domu kongresa je vnuk nekdanjega ameriškega pravosodnega ministra in senatorja Roberta Kennedyja, ki so ga leta 1968 ubili na poti do predsedniške nominacije demokratske stranke. Dobro mu je kazalo, da po ubitem bratu Johnu postane drugi član te znane ameriške politične rodbine v Beli hiši.

Vstop pod politične žaromete Leta 1980 rojeni Joe s polnim imenom Joseph P. Kennedy III. je na svet prišel osem minut za bratom dvojčkom Mattom. Ta je bil v politiko vpet v vladnih resorjih Baracka Obame, Joe pa se je vanjo podal leta 2012 z izvolitvijo za kongresnika in tako stopil v čevlje očeta, ki je bil zvezni poslanec od 1987 do 1999. Če je doslej v politiki deloval dokaj zadržano, je v torek stopil pod vseameriške žaromete. Ko je bila pred dobrim tednom znana odločitev vodstva demokratske stranke, kdo bo podal njen odgovor Trumpu, ni šlo samo za znani priimek iz novejše ameriške politične zgodovine, ampak so bile s tem tudi izkazane ambicije 37-letnega kongresnika v kontroverznem letu Trumpove vladavine. Voditeljica demokratske manjšine v predstavniškem domu Nancy Pelosi je njegovo delovanje opisala z ugotovitvijo, da je »kongresnik Kennedy izkazal globoko razumevanje za izzive, s katerimi se soočajo delovni ljudje po vsej državi, medtem ko je Trump nenehno prelamljal svoje obljube srednjemu razredu«.

Zoperstavljanje predsedniku Joe Kennedy si je prepoznavnost na nacionalni ravni sicer pridobival že z odmevnimi nastopi proti Trumpovim poskusom rušenja Obamove zdravstvene reforme in z ostro reakcijo na predsednikov odziv ob smrtonosnem zborovanju belih supremacistov v Charlottesvillu, ki je na facebooku dosegel čez 15 milijonov ogledov. Utrdil se je kot predstavnik naprednega in hkrati pomlajenega krila demokratov, ki ni samo v ostrem kontrastu s Trumpom, ampak tudi z okostenelimi strankinimi strukturami. Navkljub premoženju, ki ga ocenjujejo na 18 milijonov dolarjev (nekateri viri celo na 60 milijonov), kar ga uvršča med bogataše, slovi kot zagovornik napredne socialne politike in kot glas pripadnikov nižjih slojev. V njegovi biografiji sta zapisani diplomi s Stanforda in Harvarda iz menedžmenta in prava. Kot prostovoljec ameriške organizacije Peace Corps je dve leti sodeloval v razvojnih programih Dominikanske republike in tekoče govori špansko, na univerzi pa se ga je oprijel vzdevek Mlekar – zaradi doslednega zavračanja vsega alkoholnega.