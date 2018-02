Družba za upravljanje terjatev bank išče izvajalca, ki bo porušil stavbe na zemljišču v lasti tako imenovane slabe banke ob Vilharjevi cesti. Gre za sedem objektov, ki so bili zgrajeni med leti 1928 in 1980, v njih pa so bili pisarne, shrambe, sanitarni in ostali pomožni prostori. V enem od objektov je bila garaža, v enem pa pralnica za tovorna vozila.

Iz razpisne dokumentacije za pridobitev izvajalca je razvidno, da bo rušitev objekta potekala v dveh fazah. Najprej bodo ročno odstranili streho na objektih, ki so večinoma pokriti s salonitnimi ploščami. Te plošče bo izvajalec moral pazljivo odstraniti in predati koncesionarju, ki se ukvarja s predelavo oziroma uničenjem azbesta. V drugi fazi bo izvajalec s stroji lahko porušil preostanke stavb, odpeljal ruševine in zravnal zemljišče, je razvidno iz razpisne dokumentacije. Slaba banka je gradbeno dovoljenje za rušitev pridobila oktobra lani.