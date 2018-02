Nekdanji romunski predsednik Nicolae Ceausescu je v času, ko je njegov narod jedel kruh in travo, živel razkošno življenje komunističnega diktatorja. Ne nazadnje je njegova palača sedaj največji parlament na svetu. Čeprav ga večina Romunov nima v lepem spominu, so v sredo spomin na stoletnico njegovega rojstva počastili z dražbo Zlata doba. Na njej so prodajali osebne predmete zakoncev Ceausescu. Med njimi recimo ročno izdelane usnjene salonarje in torbico svetlo zelene barve Elene Ceausescu. Te so prodali za 600 evrov. Ali pa krzneno lovsko kapo, ki jo je Ceausescu tako rad nosil na lovu. Prodali so jo za 400 evrov, posebej zanj izdelan lovski kombinezon pa za 700 evrov. Prodali so tudi traktor, ki ga je tovarna Uzina Tractorul Brasov podarila predsedniku, zanj pa je kupec plačal 400 evrov. Poleg tega je bilo na voljo veliko drobnarij, denimo steklenica pepsija iz leta 1980, ki se je ohranila v protokolarnih zalogah. Pa tudi zasebne fotografije Elene Ceausescu s počitnic – najdražjo med njimi so prodali za 450 evrov.

Najdražji predmet pa je bil velika volnena preproga, ki Ceausescuja prikazuje kot Vlada Drakulo, obkroženega z drugimi romunskimi zgodovinskimi osebnostmi, a v prelepem komunističnem pejsažu s traktorji in tovarnami. Prodali so jo za 1600 evrov, dvakratno izklicno ceno. Med zgodovinskimi predmeti so bili povabilo na večerjo k iranskemu šahu iz leta 1975, novoletna voščilnica ameriškega predsednika Geralda Forda, fotografija z Richardom Nixonom iz leta 1968 in s Fidelom Castrom iz leta 1972, ki so jih prodali po ceni od 200 do 350 evrov.

Najbolj bizaren predmet pa je bil zvitek toaletnega papirja iz nekdanje predsedniške rezidence, ki so ga prodali za 10 evrov. Razlog? Toaletni papir je bil v Ceausescujevih časih za romunskega slehernika nedosegljiv luksuz. Torej je predsednikov toaletni papir svojevrsten simbol minulega časa.