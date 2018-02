Četrto skupno zasedanje vlad od leta 2013 in tretje v Cerarjevem mandatu je po mnenju slovenskega premierja dokaz, da državi uspešno in odgovorno nadgrajujeta medsebojne odnose. Prav tako so zgovorni ekonomski pokazatelji, je dejal na današnji tiskovni konferenci po »prvem polčasu« skupnega zasedanja vlad Slovenije in Srbije na Brdu pri Kranju, ki se ga je udeležila večina ministrov. »Drugi polčas« se je nadaljeval popoldan, ko sta se Miro Cerar in premierka Srbije Ana Brnabić ter nekateri ministri pridružili okrog 170 gospodarstvenikom iz obeh držav, ki so na gospodarskem forumu iskali nove možnosti za sodelovanje.

Kekec je nedvomno slovenski Slovenski premier Miro Cerar je med dokaze o res uspešnem sodelovanju omenil tudi več kot milijardo evrov vredne naložbe slovenskih gospodarskih subjektov v Srbijo (osmi vlagatelj v to državo), v katerih je zaposleno okrog 25.000 državljanov Srbije. Hkrati se krepi tudi investicijski val srbskih podjetij in finančnih ustanov v Slovenijo. Brnabićeva je na drugi strani dejala, da je seja obeh vlad pokazala, da praktično ni nobenega ministrstva, ki ne bi z drugo stranjo izvajala konkretnih projektov, kar se je navsezadnje potrdilo s podpisi ministrov treh novih sporazumov med državama. Na skupni seji vlad naj bi po besedah slovenskega premierja dosegli pomemben dogovor, da bo pospešeno nadaljevala delo mešana komisija v okviru nasledstva in da bodo ustanovili dve podskupini na področju kulturne dediščine in arhivov. Cerar je glede kulturne dediščine dejal, da si Slovenija želi predvsem originale 18 slovenskih filmov, ki so v Beogradu (Kekec, Jara gospoda…) in nekatera umetniška dela. Verjame, da jih bo tudi kmalu pridobila. Srbska ministrica je glede tega dejala, da »ni dvoma, da je Kekec slovenski«, da pa bi Srbija rada nazaj Titove avtomobile, ki so ob razpadu Jugoslavije »obtičali« v tehničnem muzeju v Bistri. Meni sicer, da ne gre za zapletena kompleksna vprašanja. V dveh do treh tednih je napovedala konkretne premike, vsaj ko gre za manjše težave. Opozorila je, da smo včasih pod bremenom težjih in kompleksnejših vprašanj spregledali tista lažja, ki bi bila lahko rešena brez težav in hitro. »Zato pa imamo izjemen primer sodelovanja, ko sta se turistični ministrstvi združili pri skupnem projektu na iranskem trgu pod geslom »Enjoy Serbia, feel Slovenia«, je dejala Ana Brnabić.

Srbija v EU tudi slovenska želja Srbska premierka je poudarila, da je Srbija danes drugačna kot pred štirimi leti, saj so ukrepi fiskalne konsolidacije, s katerimi je začela prejšnja vlada, prinesli odlične rezultate. Tako se je med drugim zmanjšal javni dolg, nižja je tudi stopnja brezposelnosti. »Vsi kazalniki kažejo na splošno zdravje srbskega gospodarstva,« je poudarila. Tudi to je med drugim dobro izhodišče za nadaljnja pogajanja z Brusljem glede članstva Srbije v EU, ki še naprej ostaja eno najbolj prioritetnih vprašanj. Ob tej priložnosti se je srbska premierka zahvalila slovenski strani za izdatno in zelo konkretno pomoč pri uvajanju in izvajanju s strani EU zahtevanih reform in prilagoditev zakonodaje. Miro Cerar je dejal, da je tudi v slovensko korist ekonomsko in politično stabilna Srbija, ki odločno stopa k članstvu v EU, kajti takšna Srbija je tudi porok za mir in stabilnost v celotni regiji. Na srečanju se niso mogli izogniti niti vprašanju implementacije arbitražne razsodbe glede meje med Slovenijo in Hrvaško, saj je na območju nekdanje Jugoslavije še vrsta nerešenih mejnih vprašanj. Predsednica srbske vlade je dejala, da Srbija odločno zagovarja spoštovanje mednarodnega prava in sporazumov, »sicer bomo prišli v situacijo, da nič ne bo mogoče, ali pa bo vse mogoče«, je dejala. Zato je zaprosila tudi Slovenijo za podporo pri urejanju odnosov med Beogradom in Prištino, naj kot država, ki je priznala Kosovo, »nekoliko pritisne« na kosovske politike, da uresničijo obveznosti, ki izhajajo iz podpisanih mednarodnih sporazumov, kot je denimo ustanovitev skupnosti srbskih občin.

Najtežji test, če se malo pošalim, so naši odnosi prestali na košarkarski finalni tekmi v Carigradu, ki sem jo, priznam, doživljala sila čustveno. Če sva z Mirom to preživela brez zamere, potem državi ne bosta imeli resnejših težav! Še enkrat pa čestitam Sloveniji za zmago. Naslednjič bomo zmagali mi! Ana Brnabić predsednica srbske vlade