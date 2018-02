V Sloveniji kadi skoraj četrtina odraslih prebivalcev, ki so v večini primerov začeli kaditi že kot najstniki. Večina jih kadi redno, vsak dan.

S tobačnim dimom vdihavajo več kot 7000 kemičnih strupenih, rakotvornih in dražilnih sestavin v obliki plinov ali delcev, vsaj 60 od njih je rakotvornih. »Škodljive snovi v tobačnem dimu, ki ga vdihava kadilec, so vzrok številnih bolezni – različnih vrst raka, bolezni srca in ožilja ter bolezni dihal. Manj pa je znano, da kajenje tobaka povzroča tudi sladkorno bolezen, revmatoidni artritis, bolezni oči, katerih posledica je lahko slepota, motnje erekcije, motnje imunskega sistema idr. Kajenje nosečnic pa škodljivo vpliva na zdravje še nerojenega otroka in izid nosečnosti,« je ob dnevu brez cigarete poudarila Helena Koprivnikar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Zaradi bolezni, povzročenih s kajenjem, umre v Sloveniji vsako leto 3600 prebivalcev, kar pomeni vsak dan 10. Številne teh smrti so prezgodnje. Umirajo namreč ljudje v aktivni dobi – med 30. in 44. letom starosti vsako sedmo smrt pripisujejo kajenju, med 45. in 59. letom starosti pa celo vsako tretjo.

»Dlje ko posameznik kadi, hujše so posledice. Ob opustitvi kajenja se nekatere koristi za zdravje pojavijo zelo kmalu (v 12 urah se raven ogljikovega monoksida zniža na normalno, v enem do devetih mesecih se zmanjšata kašljanje in pomanjkanje sape). Pozneje pa se lahko zmanjša tudi tveganje za koronarno srčno bolezen ali možgansko kap. Opustitev kajenja je najboljše, kar kadilci lahko naredijo, da zaščitijo svoje zdravje in zdravje drugih,« opozarja dr. Darina Sedlakova, vodja urada SZO za Slovenijo.

Prenehanje kajenja ni enostavno, ampak je mnogim uspelo. Nekatere tuje raziskave kažejo, da je dobra polovica nekdanjih kadilcev opustila kajenje brez strokovne pomoči. Pri tem so za uspešnost pomembne motivacija, ki je ključni razlog, da se nekdo sploh odloči opustiti kajenje; močna volja, ki vključuje strategije za premagovanje skušnjav; predanost in zavezanost cilju, ki je ključna za vzdrževanje življenja brez cigarete.

V Sloveniji imamo na voljo zdravstvenovzgojne centre v zdravstvenih domovih, kjer strokovnjaki zagotavljajo podporo tudi pri izbiri strategij za premagovanje skušnjav pri opuščanju kajenja. Pomoč ponujajo v obliki skupinskih delavnic ali individualnega svetovanja. Podpora pri opuščanju kajenja je na voljo tudi prek številke 080 2777. lo

Predlagajo višjo trošarino na tobačne izdelke Predstavniki Koalicije nevladnih organizacij za preprečevanje zasvojenosti v noveli zakona o trošarinah predlagajo 19-odstotno zvišanje zdajšnje trošarine na tobačne izdelke. Višja obdavčitev oziroma zvišanje cen tobačnih izdelkov je, menijo, najcenejši in najučinkovitejši ukrep za zmanjšanje rabe tobaka med prebivalstvom, in še posebej med mladimi.

Kajenje ubije dva od treh trdovratnih kadilcev Britanska organizacija Cancer research ocenjuje, da zaradi raka in drugih s kajenjem povezanih bolezni umre polovica dolgotrajnih kadilcev. Novejša avstralska študija pa kaže, da je ta davek višji in tobak ubije celo dva od treh kadilcev. V študiji so šest let sledili več kot 200.000 avstralskim kadilcem in nekadilcem, starejšim od 45 let. Kadilci so imeli večje tveganje za smrt: deset pokajenih cigaret na dan je tveganje za smrt podvojilo, kadilcem, ki so pokadili 20 cigaret na dan, pa se je tveganje za smrt povečalo za štiri- do petkrat. Do podobnih rezultatov so prišli tudi v nekaterih drugih študijah.