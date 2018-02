Čakalne dobe so dolge, predolge, a stanje se počasi izboljšuje. Odnos do vseh bolnikov bi moral biti enak. Tako bi lahko strnili mnenja petih naključnih mimoidočih. Pogovor je potekal predvsem o čakalnih dobah in odnosu zdravstvenega osebja do bolnika. Bolniki opažajo, da se stanje na urgencah in v zdravstvenih domovih izboljšuje; čakalne dobe se krajšajo, prav tako se izboljšuje odnos zdravstvenega osebja do bolnikov.

Marjeta, 50 let, trgovka

V našem zdravstvu so problem čakalne dobe, ki so absolutno predolge. Zdravniki potrebujejo preveč časa, da se odločijo, kako ti bodo pomagali oziroma kako te bodo ozdravili. Predvsem zaradi tega se mi zdi, da se je zdravstveni sistem spremenil na slabše. Marsikaj bi bilo mogoče spremeniti. Nad tem, kar se dogaja, bi morali imeti bolj poostren nadzor. Lepo bi bilo tudi, če bi bili vsi bolniki obravnavani enako. Sama še nisem imela slabe izkušnje, z mano so bili vsi prijazni. Odvisno je tudi od zdravnika, saj so med seboj različni, in seveda od bolnika. Z medicinskim osebjem sem zelo zadovoljna.

Anita, 45 let, kuharica

Do zdaj v zdravstvu še nisem imela težav, morda tudi zaradi tega ne, ker starejši ko si, lažje prenašaš določene stvari, ampak naše čakalne dobe so vseeno katastrofa. Če bi bilo vse skupaj malce bolj urejeno, bi lahko bile tudi krajše. Nekatere medicinske sestre bi lahko bile prijaznejše glede na to, da se število bolnih vsak dan povečuje. Bila sem na fizioterapijah tako v zdravstvenem domu kot pri zasebnih fizioterapevtih. Veliko bolj sem zadovoljna z zasebno fizioterapijo, saj si zate vzamejo več časa. Zdi se mi, da bi se že s prijazno, toplo besedo zdravnika lahko veliko spremenilo. Zdravniki na hitro pregledajo pacienta, mu morda predpišejo nekaj zdravil in ga odslovijo. Ko se stvari poslabšajo, pa jih zanima, zakaj niso prišli prej, saj je velikokrat že skoraj prepozno. Glede na to, da je zelo veliko odprtih delovnih mest za medicinske sestre in zdravnike, bi morali mladi dobiti več priložnosti, kajti danes gre preveč zdravnikov v tujino.

Pavlin, 66 let, strojni tehnik

Kot vsi vemo, so čakalne dobe predolge in bi se morale stvari v zdravstvu na tem področju spremeniti, čeprav se mi zdi, da se počasi krajšajo. Drugače ne bi spremenil veliko. Morda samo to, da zdravniki, ki so zaposleni v javnih zavodih, ne bi smeli imeti zasebnih ordinacij. Mislim, da se je zdravstveni sistem vseeno spremenil na bolje. Že odnos zdravnika do bolnika je veliko boljši. Z njihovim odnosom sem zelo zadovoljen. Tudi zdravstvene storitve so se spremenile na boljše, saj ti lahko dandanes ponudijo zelo veliko različnih vrst pomoči.

Vlasta, 45 let, tekstilna tehnica

Bolnišnic ne obiskujem redno, zato nimam veliko izkušenj, ampak kadar pridem, čakam zelo dolgo, predolgo. Do zdaj sem bila na zdravljenju samo enkrat in takrat sem bila z odnosom zdravnikov in preostalega medicinskega osebja zelo zadovoljna. Mislim, da se zdravstveni sistem ni spremenil, tako da bi bile opazne razlike, zagotovo pa bi morali skrajšati čakalne dobe.

Irena, 47 let, kmetijska svetovalka

Čakalne dobe so katastrofa, zelo neurejene in nedopustno dolge, ko prideš na vrsto, pa ni v čakalnici s tabo nikogar. Zdravniki bi si lahko vzeli več časa za bolnike. Sprašujem se, kaj dela medicinsko osebje, če nima bolnikov. Njihov odnos se mi zdi odvisen od oddelka in zdravstvene ustanove, v kateri so zaposleni. Poznam bolnika, ki je imel trombozo, ko pa je prišel na pregled, mu je zdravnik rekel, da ga je opeklo sonce. Nemalokrat je zdravstveno osebje zamenjalo dokumentacijo med bolniki in sorodnikom so dali napačne podatke. Zdravstveni sistem se spreminja na slabše. Nedopustno se mi zdi, da lahko zdravniki v javnih ustanovah delajo tudi zasebno. Pri fizioterapiji sploh ne prideš na vrsto, ko pa prideš, so posledice posegov že nepopravljive. Morali bi imeti več preventivnih pregledov s ciljem zgodnejšega odkrivanja bolezni, skrajšati bi morali čakalne dobe. Zdravnik, ki opravlja zasebne storitve, naj ima tudi svojo ordinacijo in dodatno opremo, ki jo potrebuje za svoje delo, vsi zdravniki, ki so zaposleni v Sloveniji, pa naj govorijo slovensko.

