V soboto, 10. februarja, bo tam Vrtičkarska menjava, na kateri pa si vrtičkarji ne bodo izmenjevali le stvari, temveč tudi vrtičkarske izkušnje in znanje. Ker je čas za pripravo semen in kmalu tudi za vzgojo prvih sadik, bo na dogodku v ospredju predvsem menjava semen, vrtičkarji pa si bodo lahko izmenjali tudi karkoli v zvezi z vrtičkanjem ter rabljene stvari, kot so oblačila, obutev in knjige. Vrtičkarska menjava bo v Podutiku potekala od 10.30. do 13. ure, obiskovalci pa se bodo ob 11. uri lahko udeležili tudi delavnice o vzgoji sadik, ki jo bo vodila Brigita Šušteršič. Na delavnici bodo našli odgovore na vprašanja, kot zakaj vzgajamo lastne sadike, katere sadike lahko vzgojimo doma, kaj vse potrebujemo za začetek ter kako izbrati prava semena, gnojila in zemljo.