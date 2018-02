Na osrednjem pogovoru o kulinaričnem turizmu in gastronomiji v Sloveniji so sodelovali Ana Roš, mag. Petra Stušek, dr. Janez Bogataj, dr. Noah Charney in mag. Niko Slavnič. Ugotovili so, da ima Slovenija potencial domačim in tujim turistom ponuditi gastronomsko raznolikost. Pri izboru restavracij so sodelovali strokovnjaki, chefi, novinarji, kritiki in blogerji, katerih glasovi štejejo 75 odstotkov končne ocene, za preostalih 25 odstotkov pa bo poskrbel »glas ljudstva« s pomočjo medijev in spletnih družbenih omrežij.

Glasovanje bo potekalo do konca februarja, izbor pa se bo zaključil konec marca. Več na www.the-slovenia.com.