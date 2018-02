H&M, drugi največji svetovni proizvajalec oblačil – večji je samo še podjetje Inditex, ki ima med drugim v lasti Zaro – se zadnje čase sooča s precejšnjim upadom obiska fizičnih trgovin. V zadnjem četrtletju minulega leta je namreč prodaja oblačil v trgovinah znatno upadla, s tem pa tudi vrednost delnic podjetja.

Izvršni direktor Karl-Johan Persson je za Reuters dejal, da je »podjetje nekatere stvari napačno predvidelo«, ob tem pa še dodal, da se modna industrija hitro spreminja. »Srčika sprememb je digitalizacija, kateri se moramo hitreje prilagajati,« je dejal. Kljub njegovim besedam pa velja omeniti, da podjetje H&M še naprej raste, le da je rast nekoliko počasnejša od pričakovane. Da je bila v minulem letu rast pod pričakovanji, gre pripisati manjšemu številu nakupov v fizičnih trgovinah.

V sredo je vrednost delnice podjetja padla za skoraj deset odstotkov in s tem dosegla najnižjo vrednost v zadnjih devetih letih. Trenutna vrednost podjetja H&M je po navajanju Bloomberga 235 milijard švedskih kron (24 milijard evrov), kar je približno četrtina vrednosti podjetja Inditex, ki je lastnik trgovin Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti in nekaterih drugih blagovnih znamk.

»Menimo, da smo v letu 2017 naredili nekaj pomembnih korakov in pripravili temelje za nadaljnji razvoj. Naredili pa smo tudi nekaj napak, ki so upočasnile naš napredek,« je še dodal Persson.

Švedski gigant namerava letos zapreti 170 poslovalnic po vsem svetu. Zapirali bodo trgovine, ki so v zadnjem obdobju slabše poslovale, hkrati pa nameravajo odpreti skoraj 400 novih trgovin. Nekatere med njimi ne bodo nosile imela H&M, pač pa bo šlo za druge blagovne znamke, denimo COS, Monki in Afound. Pri slednji bo šlo za nekakšen outlet, kjer bodo prodajali oblačila prejšnjih kolekcij blagovne znamke H&M in tudi oblačila drugih znamk. Prva Afound trgovina so bo sočasno s spletno trgovino odprla letos na Švedskem.

Ogorčenje zaradi rasističnega oglasa

Ugled podjetje je omadeževalo nespametno oglaševanja, ki so si ga v H&M privoščili v začetku januarja. V spletni trgovini se je pojavil otroški pulover z napisom »najbolj kul opica v džungli«. Ker je model, ki v oglasu nosi pulover, temnopolti deček, se je na družbo vsul plaz obtožb o rasizmu. Sporni oglas je na družbenih omrežjih komentiralo na tisoče ljudi, ki so izražali ogorčenje nad trgovinsko verigo. Vodstvo podjetja se je opravičilo, sliko, ki se številnim zdi neokusna, pa umaknili z vseh svojih kanalov.

Então a galera tá sentando a puia na Nicki Minaj pq ela tem uma linha de roupas na H&M... a mesma marca que lançou essa maravilindo moletom com os dizeres: "COOLEST MONKEY IN THE JUNGLE" e colocaram este simpático garoto como modelo. #EncontreOErropic.twitter.com/WZRGZxXmMv — Sinhá[SloboNanda] (@FerLuizaFag) January 21, 2018

V zadnjem tednu se je H&M znova precej pojavljal v medijih. V prodaji so se pojavile otroške nogavice z motivom lego figurice s pnevmatskim kladivom. Izkazalo se je, da narobe obrnjen motiv spominja na zapis besede »allah« v arabščini. »Motiv na nogavicah prikazuje lego figurico, vse ostalo je zgolj naključje. Opravičujemo se, če je naš artikel koga užalil,« so v podjetju zapisali v izjavi za javnost, nogavice pa so medtem že umaknili iz prodaje.