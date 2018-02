Po kosilu v kraljevi palači v Oslu, ki sta ga gostila norveški kralj Harald in kraljica Sonja, so britanska gosta povabili na sprehod v bližnjem Parku skulptur princese Ingrid Alexandre.

14-letna Ingrid Alexandra je hčerka kronskega princa Haakona in njegove soproge Mette-Marit. Svoj lasten park v vrtovih kraljeve palače je odprla pred slabima dvema letoma.

Srečanje s svetovnim prvakom v šahu

Na sprehodu so William in Kate - ta je sicer noseča in par aprila pričakuje tretjega otroka - spremljali Ingrid Alexandra, njeni starši in babica Sonja. Britanska gosta sta si vzela čas, da pozdravita ljudi, ki so se ob tem zbrali v parku. Nekateri so prišli z britanskimi, drugi z norveškimi zastavami. »Dobro je biti tukaj,« je William zatrdil nekomu v množici.

Kasneje je britanski kraljevi par obiskal še MESH, središče za norveške podjetnike in zagonska podjetja. Tam sta se med drugim srečala s svetovnim prvakom v šahu Magnusom Carlsenom, ki je razvil mobilno aplikacijo za šah.

Pred Norveško sta William in Kate obiskala Švedsko, kjer so ju prav tako toplo sprejeli.