Zemljarič je v kazenski tožbi Kršinarju očital razžalitev, ki naj bi jo storil s članki Kliči Zemljariča za umor, Iz oči v oči z Zemljaričem in Angel med rablji, objavljenimi leta 2014. V njih je Kršinar Zemljariča kot načelnika SDV v 80. letih prejšnjega stoletja povezoval z umori SDV nasprotnikov takratnega režima, kar pa je Zemljarič zanikal.

Sodnik je v odločitvi tehtal med pravico do zasebnosti in pravico do svobode izražanja. Članki sicer zajemajo tudi zelo kritične in ostre izjave, a je novinar v vseh člankih navedel vire, prav tako pa je imel utemeljen razlog verjeti navedbam v pridobljenih uradnih dokumentih. Ti so bili, kot je pokazal dokazni postopek, avtentični. Poleg tega Bromše meni, da se s takšnimi zapisi opozarja na širšo problematiko polpretekle zgodovine. Zemljarič, ki ga zaradi zdravstvenih razlogov tudi tokrat ni bilo na sodišče, je dolžan povrniti sodne stroške.