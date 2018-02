Toda kasneje se je izkazalo, da so aretirali napačnega, saj je lastnik prostore oddajal najemniku, ta pa naj bi bil tisti, ki je dejansko prideloval prepovedano drogo. Koprski policisti so v stanovanju našli 100 rastlin konoplje, poleg tega pa še 3,5 kilograma posušenih vršičkov iste rastline. Pridelek so poželi in zasegli skupaj z vso opremo iz laboratorija. Po hišni preiskavi so Koprčana, lastnika stanovanja, pridržali, kazensko ovadili in ga odpeljali na zaslišanje pred preiskovalnega sodnika. Toda ta ga je izpustil na prostost, saj se je izkazalo, da je Koprčan stanovanje oddajal 51-letniku iz Portoroža, ki naj bi v stanovanju uredil prostor za gojenje konoplje. Tudi njega so čez nekaj dni aretirali, ovadili, preiskovalni sodnik pa je na koncu za njega tudi odredil pripor.