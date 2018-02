Zagotovo si ne želite, da bi bili med njimi, zato si oglejmo dekoracijo, za katero si oblikovalci želijo, da je nikoli ne bi kupili, ker ne sodi v lepo opremljen budoar. Nekateri od teh dizajnov so zastareli, za druge pa v spalnici ni prostora ne glede na časovno obdobje.

Živalski potiski Tako kot podložena ramena so tkanine z leopardjim in zebrinim potiskom ostanki iz osemdesetih let, ki v spalnici nimajo kaj iskati. Živalski vzorci v prostoru, ki je namenjen sprostitvi in počitki, niso ne primerni ne zaželeni. Izberite raje enobarvne tkanine ali subtilne vzorce, ki ne motijo spokoja. Drugi zastareli slogi v spalnici vključujejo umetno postarano pohištvo, prešito posteljno vzglavje, posteljne zastore in velike postelje v obliki sani.

Prevelika postelja Običajna napaka pri opremljanju spalnice je, da je pred nakupom pohištva ne izmerimo, še huje pa je, če izberemo za prostor preveliko pohištvo. Bistveno je, da imamo v mislih proporce, saj resnično ni prijetno, da okoli postelje praktično ni prostora za hojo. Bolje je, da je v spalnici le nekaj kosov pohištva kot pa veliko majhnih, saj je zaradi tega videti prostornejša. Namesto da svetilke postavimo na nočno omarico, jih lahko obesimo s stropa, s čimer privarčujemo prostor ob postelji. Klasična omara za oblačila zavzame precej prostora, zato razmislite o vgradni omari po meri, ki spalnice navidezno ne obteži, obenem pa lahko njeno notranjost uredimo natanko po naših potrebah.

Zavese z volančki in cvetličnimi vzorci Zavese uokvirijo okna in delujejo kot stenska dekoracija v sicer preprosto opremljeni spalnici. Z njimi pa velikokrat pretiravamo in izberemo take z volančki ali vpadljivimi cvetličnimi vzorci. Odločite se raje za preproste prosojne zavese, ki v prostor spustijo dovolj svetlobe, in temne zastore, ki vas ponoči varujejo pred neželeno osvetlitvijo ulične razsvetljave. In pazite, da dolge zavese visijo do tal, vodilo za obešanje pa naj bo nameščeno čim bolj proti stropu, da je spalnica videti višja in večja.

Premajhna preproga Preproga je v spalnici dobrodošel dodatek, saj nam s postelje ni treba stopiti na gola tla, obenem pa zaokroži prostor, pravijo profesionalni notranji oblikovalci. Toda premajhna preproga je videti kot osamljeni otoček, ki ne naredi nobenega vtisa. Pravilno položena preproga zajame večji del sobe in jo uravnoteži. Če niste pristaši velikih preprog ali tekstilnih talnih oblog, se odločite za dve manjši preprogi, ki ju položite na obe strani zakonske postelje.

Klopi in naslonjači Klop ob vznožju postelje je v spalnici imenitna, dokler ne postane odlagališče za oblačila in še kaj drugega. Klopi in naslonjači so videti čudoviti na oglasnih fotografijah, a v resnici jih največkrat ne uporabljamo za prvotni namen. Razen če imate v spalnici ogromno prostora, ne zapravljajte denarja za tovrstno pohištvo.