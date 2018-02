Prvi dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri shranjevanju v garaži, je, da prostor običajno nima ogrevanja ali klimatske naprave. Temperature v različnih sezonah nihajo, zato je vse, kar zahteva enakomerno temperaturo, priporočljivo spraviti drugam. Verjetno si mislite, da je z vašimi stvarmi vse v redu. Zares? Preden si oddahnete, preverite seznam lastnine, ki garaže nikakor ne bi smela imenovati dom. A pazite, vmes je tudi nekaj presenečenj!

Ljube družinske fotografije Verjetno res ne obožujete tiste fotografije iz tretjega razreda osnovne šole, a jo vseeno želite ohraniti, kajne? Če to drži, potem res ne v garaži. Onesnaževalci, vlaga in vročina fotografije hitro uničijo. V letu ali dveh barve zbledijo, na posnetkih pa se nabere umazanija. Zato je najboljša zamisel, da fotografije digitalizirate, se pravi, da jih skenirate in spravite na računalnik. Če pa že hočete ohraniti tudi natisnjene kopije, jih shranite na suhem mestu v stanovanju.

Umetniška dela in zbirke Ne govorimo o Picassu – slik tega slavnega slikarja zagotovo ne bi hranili v garaži, temveč o zbirkah kovancev ali majici priljubljenega športnika. Naj pojasnimo, zakaj. Vlaga jih lahko resno ogrozi ali pa na papirju in blagu začne rasti celo plesen. Zbirk se lahko lotijo glodavci, prah in umazanija pa se nabirata praktično na vsem. Da ne pozabimo na izpušne pline, ki se vpijejo v platno in tkanino. In ne nazadnje, garaža je lahka tarča vlomilcev, zato dragocene umetnine in zbirke hranite v stanovanjskih prostorih.

Hrana – tudi v pločevinkah Razen če imate v garaži zamrzovalnik ali hladilnik, hrana nima tam kaj iskati, enako velja za pločevinke. Sveža hrana, tudi če je tesno zaprta, privablja podgane, ki zgrizejo embalažo in se dokopljejo do nje. Pločevinke hrane pa se lahko pokvarijo, če je v garaži vroče, pa tudi temperature pod lediščem jim ne naredijo dobro. Konzervirano hrano je najbolje hraniti pri sobni temperaturi v stanovanju, svežo pa v plastičnih vrečkah v shrambi.

Hišni ljubljenčki Domačega ljubljenčka ne bi imeli v garaži, kajne? Vsaj upamo tako! Če je pozimi zelo mrzlo, poleti pa vroče, to res ni prostor, kamor bi želeli zapreti pasjega ali mačjega ljubljenčka. Izberite drugo primerno mesto v stanovanju ali hiši, kjer bo živalcam toplo in kjer se bodo počutile varne.

Barva V nasprotju s prevladujočim mnenjem garaža ni prostor, kjer bi shranjevali barvo. Pravzaprav se lahko pokvari, če pločevinke niso dobro zaprte in so izpostavljene temperaturnim ekstremom. Tudi klet ali podstrešje nista najboljši možnosti, kjer temperatura prav tako niha. Najbolje je, da najdete za shranjevanje temno, suho in hladno mesto, kot so na primer utiliti, pralnica ali veža.

Kosilnica Ne le da je kosilnica nevarno orodje, ko deluje, ampak vas lahko rani tudi, ko je spravljena. Izpuh in motor še po desetih ali petnajstih minutah, ko smo jo ugasnili, ostaneta zelo vroča, zato se nepoučeni lahko hitro opečejo. Kosilnico je najvarneje spraviti v vrtno lopo. Nimate lope? Potem jo prekrijte z zaščitno ponjavo in jo hranite na dvorišču ali vrtu.

Preproge in talne obloge Garažni prostori najpogosteje niso prezračevani, svež zrak pa je bistvenega pomena za vlakna preprog. Poleg tega garaže privabljajo glodavce in lahko se vam zgodi, da bo tista dragocena orientalska preproga uničena. Preproge in tekstilne talne obloge raje hranite v prostorih s konstantno temperaturo in brez neposredne sončne svetlobe, zaradi katere zbledijo barve. V bližino postavite aparat za odstranjevanje previsoke vlage iz zraka, da preprečite rast plesni in nabiranje umazanije.