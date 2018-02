»Naš cilj v letu 2018 je zagotoviti, da facebook ni samo zabaven, ampak tudi dober za počutje in družbo,« je generalni direktor podjetja Facebook Mark Zuckerberg včeraj zapisal na svojem družabnem omrežju. »Skupno smo naredili spremembe, ki so vsak dan zmanjšale čas, porabljen za facebook, za približno 50 milijonov ur,« je dodal. »To počnemo s spodbujanjem pomembnih povezav med ljudmi namesto pasivnega prejemanja vsebin. Že v zadnjem četrtletju smo uveljavili spremembe, da bi bilo na omrežju manj viralnih video posnetkov, in da bi zagotovili dobro porabo časa ljudi,« je zapisal.

Vrednost delnic podjetja je – po tem, ko je Zuckerberg naznanil, da ljudje na družbenem omrežju preživijo manj časa – padla za 4 odstotke, čeprav se je dejansko število uporabnikov omrežja v primerjavi s tem časom lani povečalo za 14 odstotkov.