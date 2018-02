»Nič ne morem, ne vidim vas, ne slišim vas, tak sem kot novorojenček,« se je na ponovljenem sojenju spet sprenevedal 88-letni Ivan Grobin, obtožen umora svoje sedemnajst let mlajše zunajzakonske partnerice Ane R. Življenje ji je vzel 28. januarja lani in bil zaradi tega pol leta pozneje obsojen na 20 let zapora, vendar sodba na višjem sodišču v Mariboru ni obstala. Pa ne zato, ker bi višji sodniki Grobinu verjeli, da je streljal na slepo in da partnerice ni imel namena umoriti, ampak so morali obsodilno sodbo razveljaviti zaradi procesne napake.

Nedovoljen dokaz Odvetnik Tomaž Žiger je v pritožbi zoper sodbo opozoril, da se je na sojenju zgodila bistvena kršitev določb kazenskega postopka, ker se sodnici in porotniki niso izločili iz postopka, ko so se na sojenju seznanili z nedovoljenim dokazom. Gre za pričanje policistke, ki je na sodišču opisala okoliščine svojega pogovora z osumljenim na prizorišču umora, ko policisti Grobinu še niso dali pravnega pouka. Ker je predsednica senata Tanja Rot ni pravočasno ustavila, je v zapisniku pristalo vse, tudi to, česar sodni senat med odločanjem o usodi obtoženega za umor ne bi smel vedeti. Zdaj sodnemu senatu predseduje Andreja Lukeš. Da bo obtoženi tudi tokrat zavrnil očitek o načrtovanem in naklepnem umoru partnerice, je bilo pričakovati. Kot tudi to, da bo na ponovljenem sojenju s sklicevanjem na svojo visoko starost in slabo zdravje še naprej ponavljal, da ničesar ne sliši. Sodnica ga je vprašala, zakaj je prišel na sojenje brez slušnega aparata, on pa je odkimaval, češ da ne zmore nič. A ko ga je sodnica med preverjanjem osebnih podatkov vprašala tudi po premoženju, jo je obtoženi slišal in si privoščil sarkazem, da v svoji lasti nima nič, razen »tri kvadratne metre na britofu«.