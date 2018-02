McMafia je serija britanske televizijske hiše BBC, katere glavna ustvarjalca sta Hossein Amini in James Watkins. Njeno osnovo predstavlja delo novinarja Mishe Glennyja, specialista za organiziran kriminal jugovzhodne Evrope. Knjiga z naslovom A Journey Through the Global Criminal Underworld je izšla leta 2008 in govori o sinu ruskega mafijskega šefa Alexu Godmanu, ki je bil po očetovem pobegu v London vzgojenem v Veliki Britaniji. Serija, ki je na televizijske zaslone prišla letos, je nastala tudi v sodelovanju s hišami AMC in Cuba Pitcures.

V prvi epizodi prve sezone se glavni lik Alex Godman, ki ga igra James Norton, s svojim sodelavcem med vožnjo v avtomobilu pogovarja o pranju denarja. V trenutku, ko Godman izjavi: »Problem je, ker nisem pralec denarja,« se v odsevu avtomobilskega okna pojavi znak hrvaške trgovske verige Konzum, katere nekdanji predsednik uprave Ivica Todorić je trenutno vpleten v preiskave sumljivih poslov in se pred hrvaškimi oblastmi skriva v Londonu.

Serijo, ki se je med drugim snemala tudi v Sloveniji, sta pomagala ustvariti tudi znan slovenski kaskader, Rok Cvetkov in njegova hčerka Tjaša Perko, žena slovenskega športnika Roka Perka.