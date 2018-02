Najbolj žalostno je, ker nihče v hrvaški vladi ni predvidel nobene akcije Slovenije po implementaciji arbitražne sodbe konec lanskega leta, čeprav je Ljubljana mesece prej napovedala, kaj bo storila in kakšna so njena stališča o arbitraži, piše komentatorka. Poudarja, da hrvaška vlada zelo malomarno brani interese svojih državljanov.

»Hrvaške oblasti tekajo za dogodki in iščejo nekakšne ad hoc rešitve pri poskusih gašenja požara. Tako je tudi s kaznimi,« je še menila komentatorka.

V Zagrebu so napačno domnevali, da bo Slovenija uporabila mednarodni sporazum o pravnih zadevah in pošiljala plačilne naloge prek pravosodnega ministrstva, ubrali pa so učinkovitejšo pot pošiljanja kazni na domače naslove ribičev.

In kaj zdaj? Hrvaška vlada čez noč išče odvetnike, ki bodo zastopali hrvaške ribiče v Sloveniji, medtem ko si ribiči grizejo nohte in opazujejo, kako se izteka čas za pritožbe in jim grozi prisilna poravnava, še navaja.