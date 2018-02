Kot je Radin pojasnil v pogovoru za STA, so mu kazen odredili na podlagi kršitve hrvaške meje in zakona o schengenski meji, ker je ribaril v bližini sredinske črte v Piranskem zalivu oz. na hrvaški strani te črte, ki je za Hrvaško tudi meja med državama v Piranskem zalivu.

Naloge so mu izdali za ribarjenje 18. decembra, 29. decembra in 3. januarja po dvakrat. Radin je napovedal, da kazni ne bo plačal, ampak bo ravnal v skladu s priporočili kmetijskega ministrstva in kontaktiral odvetniško pisarno Senjak iz Pule.

Plenković: Pravosodni minister se bo danes z ribiči dogovoril o pravni pomoči Hrvaški premier Andrej Plenković je na današnji seji hrvaške vlade potrdil, da se bo minister za pravosodje Dražen Bošnjaković popoldne v Umagu srečal s savudrijskimi ribiči. Plenković je dejal, da se bodo natančno dogovorili o načinih ustrezne pravne pomoči hrvaškim ribičem, da ne bodo zaradi slovenskih plačilnih nalogov v slabšem položaju. Plenković je hrvaškim ribičem sporočil, da so lahko mirni, ker bo hrvaška vlada trdno vztrajala pri vseh stališčih in obveznostih, ki jih je prevzela glede njihove zaščite. Hrvaški mediji so danes poročali, da sta savudrijski ribič Diego Makovac in njegova soproga dobila še pet plačilnih nalogov iz Slovenije, kar pomeni, da imata skupaj 18 kazni po 500 evrov.