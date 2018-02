Tožilci so pridobili sodni poziv za pričanje pred veliko poroto, časnik pa piše, da ministrstvo za pravosodje »preiskuje možno goljufanje, pranje denarja in prevare« v zvezi z dodelitvijo organizacije dveh svetovnih prvenstev. Zveza IAAF je zaupala organizacijo SP leta 2019 Dohi, leta 2021 pa Eugenu v ZDA.

Posamezniki, ki so jih tožilci pozvali k pričanju, naj bi pred zvezno sodišče v Brooklynu stopili še ta teden, še piše časnik. Predstavnik IAAF je za New York Times sporočil, da ameriški tožilci s krovno atletsko zvezo za zdaj niso stopili v stik, da pa so »vsekakor pripravljeni na sodelovanje«.

Možno korupcijo domnevno preiskuje ista pisarna, ki je dolga leta namenila preiskavi nečednih poslov pri Mednarodni nogometni zvezi Fifi; ta afera je pozneje odnesla številne vodilne pri Fifi in dodobra pretresla nogometni svet. Prav tako je preiskovala tudi sistemski doping v Rusiji.

Podelitev organizacije atletskih SP 2019 in 2021 je sicer že predmet preiskave v Franciji, kjer so nekdanjemu predsedniku IAAF Laminu Diacku prepovedali zapustiti državo, vse odkar so ga obtožili jemanja podkupnin in sodelovanja pri prikrivanju dopinga ruskih športnikov med letoma 1999 in 2015. Oblasti zaradi istih razlogov preiskujejo tudi njegovega sina; Papa Massata Diack naj bi poleg tega sprejel tudi podkupnino za pomoč Riu de Janeiru v boju za olimpijske igre leta 2016.