Koprski kriminalisti so pred dnevi na okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazenski ovadbi zaradi julijske delovne nesreče v pristanišču, ki se je končala s smrtjo delavca. Ena se nanaša na 48-letnega državljana Slovenije, po naših informacijah gre za nekdanjega žerjavista, ki je bil udeležen v delovni nesreči, Mladena Jovičića, druga pa na 59-letnega državljana BiH, šlo naj bi za signalista, ki ob nesreči ni bil na mestu samem, in sicer zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Za to kaznivo dejanje je zagrožena do osem let dolga zaporna kazen. Dodatne kazenske ovadbe je že napovedal tudi odvetnik družine pokojnega delavca Igor Cek, in sicer zoper odgovorne osebe podjetja Konteso, tako imenovanega izvajalca pristaniških storitev (IPS) v Luki Koper, prek katerega je v pristanišču delal pokojni delavec, pa tudi zoper odgovorne v Luki Koper.

Danes sindikalisti in uprava spet za skupno mizo

Uprava Luke Koper pod vodstvom Dimitrija Zadela je hkrati sprožila tožbo na sodišču, s katero izpodbija Jovičićevo zadnjo pogodbo o zaposlitvi, in sicer za delovno mesto skladiščnika. Na to delovno mesto je bil Jovičić prezaposlen neposredno po delovni nesreči. Zaradi tega sodnega postopka sta se minuli teden na okope postavila sindikat žerjavistov v Luki Koper in svet delavcev. Zaposleni so s svojevrstnim uporom, in sicer z doslednim upoštevanjem standardov varnosti pri delu, precej upočasnili delovni proces v pristanišču. Člani uprave in sindikalisti so nato v sredo vendarle sedli za skupno mizo in poskušali najti kompromis, ki bi rešil situacijo v Luki Koper. Pogovore bodo predvidoma nadaljevali danes. Uprava Luke Koper je namreč tudi sama priznala, da ji upočasnjeno delo povzroča težave predvsem na njenem ključnem terminalu, kontejnerskem, kjer delo že teden dni poteka počasi, posledice pa občutijo predvsem železniški prevozniki, ladjarji in poslovni partnerji Luke Koper.