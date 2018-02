Za navedeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora do osmih let, so sporočili s koprske policijske uprave.

Proti sindikalistu Mladenu Jovičiću, ki je bil kot žerjavist udeležen v julijski nesreči, je uprava Luke Koper prejšnji teden začela postopek izredne odpovedi delovnega razmerja, nato pa postopek ustavila in napovedala izpodbijanje zadnje delavčeve pogodbe o zaposlitvi na sodišču.

Jovičić je danes v sporočilu za javnost povedal, da je policijska prijava del pričakovanega in običajnega postopka. »V nobenem primeru ne kaže na obstoj krivde, sodni postopek pa še ni uveden,« še dodaja in očita: »Ni treba biti presenečen, da je policija o tem obvestila javnost prav danes, dan po včerajšnji televizijski oddaji, kjer so bili močno razkriti politični vplivi na Luko Koper, s čimer tudi priznavajo nečiste namene za Luko Koper.«