Zimska Termalna riviera je v teh hladnih dneh pravi naslov za ljubitelje bazenov in številnih vodnih atrakcij. Tropska oaza zimske Termalne riviere vabi v številne bazene, whirlpoole, pod slapove, na masažna ležišča, proge za deskanje, tobogane... V Čatežu zagotavljajo morje doživetij prav za vsakogar, saj z vodnimi atrakcijami in številnimi bazeni prepričajo kopalce vseh generacij,...

Oaza dobrega počutja

(Foto: arhiv Terme Čatež)

Pozimi običajno namenimo več časa zase, za razvajanje in za najbližje. V teh hladnih zimskih dneh še kako prija obisk savne, a ne? V čateškem Savna parku se lahko razvajate v osmih različnih savnah, treh solarijih in bazenčkih. V wellness centrih pa poskrbijo za nepozabne trenutke sprostitve ter razvajanja telesa in duha.

Izjemno privlačni so tudi počitniški paketi, npr. »Popoln družinski paket«: 2 polpenziona + 3 dni kopanja že od 259 € za DVA v Hotelu Toplice****; prvi otrok do 12. leta in drugi otrok do 6. leta bivata brezplačno! Priljubljen je tudi paket »Super družinske počitnice« v Čatežu: 2 polpenziona + 3 dni kopanja: že od 196 € za 2 osebi na paket. Prvi otrok do 12. leta ima 50 % popust, drugi otrok do 6. leta biva brezplačno! Družine se pogosto odločijo tudi za bivanje v prijetno opremljenih apartmajih***.