Pri Casu so ocenili, da dokazi Moka pri vseh ruskih športnikih, ki so se pritožili na arbitražo, niso imeli iste teže, piše v poročilu Casa. Dokazi proti 28 športnikom, ki jim je Cas preklical dosmrtne suspenze in potrdil rezultate, ki so jih dosegli na ZOI v Sočiju 2014, so bili »nezadostni«, da bi lahko utemeljili, da so prekršili protidopinška pravila v zvezi z domnevnim sistemskim dopingom v državi med olimpijskimi igrami v Sočiju 2014.

Ob tem je Cas za dodatnih enajst vpletenih športnikov potrdil, da so bili »dokazi Moka proti njim ustrezni«, a jim je skrajšal dopinški suspenz in ga omejil le na zimske olimpijske igre v Pjongčangu.

Pri Casu so še poudarili, da njihova naloga ni bila ugotavljanje oziroma odločanje o tem, ali je Rusija leta 2014 med domačimi igrami izvajala sistemski doping in manipuliranje z odvzetimi vzorci ali ne, temveč zgolj odločanje o zbranih dokazih proti vsakemu posameznem športniku posebej.

Mok se je na današnjo odločitev Casa odzval seveda z mešanimi občutki. Pri Moku so zadovoljni, da je Cas potrdil kazni za enajst ruskih športnikov zaradi manipulacije z njihovimi odvzetimi vzorci, ki je posledica sistemsko vodenega dopinga Rusije med olimpijskimi igrami v Sočiju 2014, je moč prebrati v sporočilu Moka. Obenem pa Mok obžaluje, da Cas tega ni upošteval tudi pri preostalih 28 primerih.

»Cas je tokrat zahteval še večje dokaze, kot pred njim Oswaldova komisija ter športno razsodišče. To bi lahko imelo resne posledice v boju proti dopingu v športu,« so zapisali pri Moku.

Pri tem so dodali, da bodo nemudoma podrobno analizirali posamezne odločitve Casa, takoj, ko bodo te na voljo, ter razmislili o možnih posledicah, vključno s pritožbo na švicarsko vrhovno sodišče.