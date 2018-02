Slovenski mardi gras ponuja teden dni dobre hrane, zabave, slovenske kulture in pošasti, to je kurentov, ki preganjajo zimo in vabijo pomlad. Kurentovanje je uvodoma pritegnilo okoli 2000 ljudi, lani pa že 8000, ki so si ogledali veliko parado na aveniji St. Clair.

Organizatorka Nicole Kusold-Matheou, ki si je kurentovanje najprej ogledala v Sloveniji oziroma na Ptuju, je za lokalne medije povedala, da so s kurentovanjem začeli najprej za promocijo slovenske kulture, potem za malce gibanja v zgodovinski soseski St. Clair, kjer je nekoč živelo veliko Slovencev, na koncu pa seveda zaradi dobre zabave.

Kurentovanje se letos začne 5. februarja s prireditvijo Večerja v temi v Slovenskem narodnem domu na aveniji St. Clair. Bližnji Slovenski muzej in arhivi bodo 7. februarja odprli razstavo prispevkov slovenskih žena ameriški družbi. Dva dni kasneje bo 9. februarja potekala prireditev Kurentov skok, isti večer pa turnir v balinanju.

Osrednji del prireditve s parado po St. Clairu in festivalom za stare in mlade v Slovenskem narodnem domu pa bo potekal celo soboto 10. februarja.