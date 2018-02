Deset dni po tistem, ko so inšpektorji zaradi »ponavljajočih se resnih higiensko-tehničnih pomanjkljivosti, nezagotavljanja sledljivosti in varnosti živil ter slabe odzivnosti vodstva na predpisane ukrepe…« za mesec dni zaprli mesnopredelovalno podjetje Mesnine dežele Kranjske (MDK), se je njegov lastnik in direktor Edvard Fonda včeraj le sestal s predstavniki zaposlenih. Zagotovil jim je, da bodo ugotovljene pomanjkljivosti pravočasno odpravili in tako proizvodnjo 22. februarja znova zagnali.

