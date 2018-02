V začetku letošnjega leta so v podjetju Ice Fantasy, ki je v parku Zvezda postavilo več kot 2000 kvadratnih metrov veliko drsališče z drsalnimi potmi, ljubitelje rekreativnega drsanja razveselili z novico, da Ledena fantazija vrat ne bo zaprla v začetku januarja, kot je bilo sprva predvideno, ampak bodo ledne ploskve park prekrivale še vse do sredine februarja. »Ker se je zima šele dobro začela, bo temu sledila tudi Ledena fantazija, ki bo tako popestrila celotno zimo v prestolnici,« so prejšnji mesec sporočili organizatorji in bo tem dodali, da so se za podaljšanje delovanja odločili predvsem zaradi dobre obiskanosti drsališča. Načrtovali so, da bodo drsališče zaprli 18. februarja, torej tik pred začetkom šolskih počitnic, ki se v prestolnici začnejo dan kasneje.

Poslovanje drsališča ni več vzdržno

A ob tem očitno niso pričakovali nepredvidljivega vremena, ki je sledilo prazničnemu decembru. Kot namreč pojasnjujejo zdaj, »nenavadno vreme za ta letni čas in upad povpraševanja enostavno ne omogočata ekonomsko vzdržnega poslovanja«. Zato bo po dobrih sedemdesetih dneh neprestanega obratovanja, kar je sicer štiri tedne več od prvotnih načrtov, ledeni park ob Kongresnem trgu konec tedna zaprl svoja vrata. Drsalci se bodo na ledu Ledene fantazije lahko zavrteli še vse do nedelje, ko bodo ob polnoči projekt zaključili. Do zadnjega dne delovanja med 19. uro in 21.30 na drsališču pripravljajo vesele urice, v nedeljo pa bodo vsi obiskovalci dobili tudi priložnostno darilo, kapo ali šal.

Ledeno fantazijo je v času delovanja obiskalo več kot 55.000 drsalcev, led so preizkusili šolarji iz več kot petdesetih šol. Organizatorje ob tem še posebej veseli podatek, da ni bilo nobenega resnega incidenta.

Medtem ko bodo konec tedna v parku Zvezda drsanje za letošnjo zimo zaključili, preostali dve drsališči na prostem v prestolnici kljub vremenu ostajata odprti še vsaj do začetka marca. Kot so pojasnili v podjetju Lucky Luka, ki je ob glavni železniški postaji decembra odprlo približno 3000 kvadratnih metrov veliko drsališče, ostajajo pri svojem prvotnem načrtu: ob odprtju ledene dežele i-Lucky Land so napovedali, da bo interaktivno drsališče odprto najmanj do 5. marca. Z obiskom so, pravijo, zadovoljni, zaradi toplejšega vremena pa jih ne skrbi, saj njihov sistem omogoča vzdrževanje lednih ploskev tudi takrat, ko je zunaj od 20 do 25 stopinj Celzija.

Vsaj do 15. marca, če bosta vreme in zadostno zanimanje dopuščala, pa lahko tudi dlje, bo odprto tudi drsališče v sklopu Lumpi parka pod Halo Tivoli. Tudi v Tivoliju so s številom drsalcev, ki se vsak dan zavrtijo na njihovem ledu, zadovoljni. »Zadnji teden so bile temperature res bolj spomladanske, kar se je seveda poznalo tudi na obisku, a v prihodnjih dneh spet prihaja ohladitev,« so glede na vremensko napoved optimistični v Lumpi parku. Tako bosta obe drsališči odprti tudi med zimskimi počitnicami, ki bodo v Ljubljani od 19. do 23. februarja.