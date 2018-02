Vodja italijanskih demokratov Matteo Renzi je menda povsem izmučen po večdnevnih pogajanjih o tem, kdo iz njegove levosredinske stranke in kje bo kandidiral za poslance in senatorje na parlamentarnih volitvah 4. marca. Izjavil je, da je bila zanj to »strašna izkušnja«. Podobno trdijo drugi udeleženci pogajanj. Vsekakor je bil to hud boj frakcij za volilna okrožja, v katerih je vladajoča stranka še ohranila vpliv, saj bodo – kot kažejo ankete – demokrati močno poraženi. Po napovedih bodo izgubili vsaj polovico poslancev in senatorjev, potem ko so imeli pet let absolutno večino v poslanski zbornici in so bili prva stranka v senatu.

Nagrajevanje zvestobe in kaznovanje »izdaje« Po statutu stranke ima 43-letni Renzi kot glavni sekretar velika pooblastila pri določanju, kdo bo na strankini listi in kje. Glavno vprašanje je bilo, ali bo prizanesel levemu krilu v stranki, ki je – podobno kot vsa preostala italijanska levica – odločno proti njemu, ker je kot premier v letih 2014–2016 vodil politiko, ki je bila preveč naklonjena bankam in delodajalcem. A Renzi se je odločil, da bo dal prednost tistim, ki so mu bili ves čas zvesti. Med drugim bo njegova pogosto kritizirana ministrica za ustavne reforme Maria Elena Boschi, ki bi morala imeti svoje volilno okrožje v osrednjem delu Italije, kandidirala v Bolzanu na Južnem Tirolskem, kjer je demokratska stranka zelo močna, saj se povezuje z nemško manjšino, podobno kot se v Furlaniji - Julijski krajini s slovensko. Simpatična mlada Boschijeva je že obljubila, da se bo začela učiti nemščino. Več pomembnih pripadnikov levega krila stranke pa torej marca ne bo več v parlamentu. Prav tako ne bo tistih zmernih politikov, ki so blizu sedanjemu premierju Paolu Gentiloniju in naj bi že s tem izdali Renzija. Očitno hoče imeti slednji poslansko skupino, ki mu bo povsem vdana, tudi če bo zato izgubil še nekaj dodatnih sedežev. »Njegovo nasilje je neverjetno! V primerjavi z njim je Berlusconi prava mati Tereza,« je za francoski dnevnik Le Monde dejal eden od vodilnih članov stranke.

Gentiloni ostaja svetla zvezda stranke Jeza Gentilonijevih sodelavcev zaradi Renzija bi lahko toliko bolj škodovala stranki, ker je prav zasluga sedanjega priljubljenega premierja, da demokrati niso padli še nižje. Zadnje ankete jim dajejo 23 odstotkov podpore. Premier Gentiloni, ki hoče voditi odgovorno politiko, Italijanom prepričljivo dokazuje, kako nerealne so predvolilne obljube populističnega Gibanja petih zvezd, ki ima po anketah okoli 30 odstotkov podpore, in Silvia Berlusconija, katerega desna koalicija se ob fantastičnih obljubah o velikem znižanju davkov in velikem povečanju pokojnin približuje 40 odstotkom podpore, kar bi bilo po sedanjem volilnem sistemu morda celo dovolj za absolutno večino v obeh domovih. Renzi ima 25 odstotkov podpore, Gentiloni kar 45 odstotkov. Vendar nekateri komentatorji opozarjajo, da je imela Italija lani prvič po 18 letih solidno, 1,6-odstotno gospodarsko rast tudi po zaslugi Renzijevih reform, ki so omogočile lažje odpuščanje, zaradi česar naj bi delodajalci raje zaposlovali. Od vseh italijanskih politikov naj bi le Renzi poskušal z reformami nekaj spremeniti v državi, kjer je BDP pod ravnijo iz leta 1999, kar ne velja niti za Grčijo.