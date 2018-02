Sredi novega plazu medsebojnih diplomatskih in manj diplomatskih obtožb Hrvaške in Srbije o manipulaciji z zgodovinskimi dejstvi med drugo svetovno vojno je hrvaška predsednica Kolinda Grabar - Kitarović javno povabila svojega srbskega kolega Aleksandra Vučića, naj uradno obišče Hrvaško. V manj kot 24 urah je Vučić povabilo tudi sprejel in napovedal, da bo na Hrvaškem predvidoma 12. in 13. februarja.

Jeseni je obisk padel v vodo

Politični odnosi med Zagrebom in Beogradom so na zelo nizki ravni predvsem zaradi različnih pogledov na krvave zgodovinske epizode obeh narodov. Razburljiva sodobna prerekanja sežejo zelo daleč v preteklost, včasih tudi pred leto 1918 in začetek sožitja dveh sosednjih narodov v Kraljevini SHS. Vsa aktualna odprta vprašanja med državama pa izhajajo iz razpada socialistične Jugoslavije in vojne na Hrvaškem – od usode pogrešanih do statusa manjšin in meddržavne meje.

Vučićev obisk v Zagrebu je bil že načrtovan za konec lanskega leta, a so ga prestavili za nedoločen čas. Kamen spotike so bile izjave članov srbske vlade, da je v nekdanji Jugoslaviji v začetku 90. let prejšnjega stoletja potekala državljanska vojna, kar na Hrvaškem zavračajo in izpostavljajo srbsko vojaško agresijo. Napetosti je zvišala tudi postavitev spomenika pokojnemu majorju JLA Milanu Tepiću v Beogradu, ki ga imajo v Srbiji za heroja, na Hrvaškem pa odgovornega za terorizem in smrt enajstih hrvaških vojakov pri razstrelitvi skladišča orožja v Bjelovarju leta 1991. V uradih obeh predsednikov držav so se lani jeseni sprijaznili s tem, da bo Vučić prispel v Zagreb, ko bodo to omogočale mirnejše okoliščine in drugačno politično vzdušje.