Osnovne šole montessori so znane kot šole brez učbenikov, domačih nalog in ocen, še bolj kot to pa jih določa odnos do znanja in učenja. »Najpomembnejša je notranja motivacija za učenje,« pedagoška izhodišča pojasnjujeta Melita Kordeš Demšar in Pavel Demšar, ustanovitelja Centra montessori v Podutiku, ki ga je včeraj slovesno odprl predsednik republike Borut Pahor, blagoslovil pa ljubljanski nadškof Stanislav Zore.

V svetlih, lepo urejenih prostorih centra, ki se razprostira na 7000 kvadratnih metrih v mirnem delu Podutika, bosta domovala zasebna osnovna šola, ki jo zdaj obiskuje nekaj več kot sto učencev (v prihodnosti jih bo lahko sprejela vsaj 200), in vrtec s 70 otroki. Še dve enoti vrtca delujeta zunaj centra. Šola je sicer doslej po montessori programu prve učence v najetih prostorih sprejela že leta 2010.

Zanimiv del opreme v vrtcu so leseni perilniki. »Znano je, da delo z vodo spodbuja koncentracijo. Ko otroci v perilniku namočijo nogavice ali slinčke, jih nato operejo in posušijo, se obenem naučijo, da se perilo ne opere samo, in spoznavajo delovni proces. To jim bo kasneje prišlo prav pri pouku matematike,« pojasnjujeta pedagoga. V montessori šolah ni frontalnega pouka, učitelji delajo s skupinami otrok, ti pa imajo na voljo vrsto materialov oziroma pripomočkov, ki jih samostojno jemljejo s polic. Z vrstniki se morajo še prej uskladiti, kdo pride kdaj na vrsto. Namesto učbenikov imajo leksikone, enciklopedije, knjige. V višjih razredih med drugim sestavljajo in razstavljajo stroje in se ob tem učijo fizike, matematike... Zelo pomembno je, da učenci svoje znanje osmislijo, da vidijo tudi njegovo uporabno vrednost. Klasičnih odmorov ni; učenci si ga vzamejo, ko ga potrebujejo.

Da gre za posebno šolo, dajejo slutiti že razporeditev prostorov ter pohištvo in množica učnih pripomočkov. V oči bode kuhinja v osrčju šole. »Naši učenci sami skuhajo kosilo,« preseneti s pojasnilom Kordeš-Demšarjeva. Ker je spodbujanje samostojnosti zelo pomembno, je ena od zadolžitev učencev, da občasno sami izberejo recept, nakupijo surovine in pripravijo kosilo za kakšnih 30 vrstnikov.

Duhovnost in krščanska kateheza

Za montessori šole je značilno, da se otroci naučijo brati in pisati že pred šolo. Domačih nalog sicer ni, priporočljivo pa je, da doma vsak dan vsaj pol ure berejo. Računalnike uporabljajo, mobilni telefoni so v šoli prepovedani. Veliko pozornosti posvečajo pogovoru in strpnemu reševanju konfliktov. Raziskave kažejo, da se po tem učenci teh šol odlikujejo. S številčnimi ocenami, a le s končnimi, so učenci prvič ocenjeni šele v 6. razredu; tesno sodelovanje s starši je zato ključno. Nad delovanjem šole vseh osem let bdi zavod za šolstvo, evalvacije so bile doslej pozitivne.

Na ekstercih v 6. razredu so se učenci na primer nadpovprečno odrezali, pove Kordeš-Demšarjeva in dodaja: »To niti ni tako pomembno, naš cilj je oblikovanje harmoničnih, usklajenih osebnosti.« Skrb za duhovnost je tudi sicer zelo pomembna. Ker je krščanstvo del okolja, izhajajo iz njega. Učencem je v šoli na voljo »tiha soba«, v njej kot interesna dejavnost poteka tudi kateheza. Otrokom, ki jo obiskujejo, tako ni treba k župnijskemu verouku. Krščanska usmeritev šole pa ni ovira za to, da ne bi vanjo sprejeli tudi otrok drugače vernih, poudarja Kordeš-Demšarjeva. Mesečna šolnina znaša od 105 do 230 evrov, odvisno od socialnega stanja staršev, ki prihajajo iz vseh slojev.