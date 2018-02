Zmaga v 20. krogu evrolige proti Olympiacosu, ki je bil zadnji manjkajoči skalp Crvene zvezde v najelitnejšem evropskem tekmovanju, in vrnitev v boj za mesta, ki vodijo v četrtfinale, sta bili v zadnjih dneh obstranski temi v Srbiji. Vse zaradi igralca, ki po mnenju skupinice najbolj vročekrvnih navijačev Crvene zvezde ne bi smel nositi dresa kluba, saj se je rodil v Tuzli v BiH. Govorimo o Alenu Omiću, ki je na tekmi proti grškemu moštvu na svoj račun slišal kopico zmerljivk, ob tem pa je lahko prebral tudi transparent, na katerem je pisalo: »Šiptar, Hrvat, musliman niso moja družina!« Reakcija naturaliziranega Slovenca je bila izredno zrela. Po tekmi je namreč dejal, da ni slišal nobenih zmerljivk ali prebral kakšnega transparenta. Kasneje pa je na družbenem omrežju instagram zapisal, da je vsak, ki igra ali navija za Crveno zvezdo, za vedno njegova družina.

Skupinica najskrajnejših navijačev Crvene zvezde Delij se je medtem odločila, da bo vse do tedaj, dokler bo Omić nosil rdeče-beli dres, bojkotirala tekme. A pri tem podpore drugih privržencev kluba ni dobila. Že na tekmi proti Olympiacosu so preostali gledalci in tudi člani Delij v dvorani Aleksandra Nikolića pozdravili Omića z glasnim aplavzom, ob transparentu izžvižgali tiste, ki so ga razvili, nato pa to ponovili še po koncu tekme, ko je Omić moral poslušati vzklike, naj odide. Petindvajsetletnemu centru so v bran stopili tudi soigralci. Ti po vsaki tekmi odidejo pred navijače in z njimi še nekaj minut prepevajo navijaške pesmi. Tokrat so jih le na hitro pozdravili, ob tem pa je eden najizkušenejših posameznikov Milko Bjelica Omiću ponudil podporo in z njim stal v ozadju.

Naj omenimo, da je vodstvo evrolige zaradi dogodkov proti Crveni zvezdi sprožilo disciplinski postopek. V sporočilu so zapisali, da se »evroligaško tekmovanje trudi biti primer vključevanja, v katerem različne kulture, rase in religije delijo skupno strast«, ter obsodilo vedenje navijačev.

Evroliga, 21. krog, danes ob 18. uri: Anadolu Efes – Valencia, CSKA – Real Madrid, ob 19. uri: Barcelona – Milano, Žalgiris – Maccabi, ob 20. uri: Olympiacos – Fenerbahče, jutri ob 18. uri: Himki – Unicaja, ob 20. uri: Bamberg – Panathinaikos, ob 20.30: Baskonia – Crvena zvezda.

Evroliga 1. CSKA 20 16 4 1771:1553 36 2. Fenerbahče 20 14 6 1572:1449 34 3. R. Madrid 20 13 7 1682:1546 33 4. Panat. 20 13 7 1565:1521 33 5. Olympiacos 20 13 7 1468:1466 33 6. Žalgiris 20 12 8 1613:1613 32 7. Himki 20 11 9 1556:1565 31 8. Maccabi 20 11 9 1631:1665 31 9. Baskonia 20 9 11 1619:1599 29 10. Unicaja 20 8 12 1548:1618 28 11. C. zvezda 20 8 12 1553:1658 28 12. Barcelona 20 7 13 1610:1573 27 13. Valencia 20 7 13 1518:1572 27 14. Bamberg 20 7 13 1486:1601 27 15. Milano 20 6 14 1601:1696 26 16. A. Efes 20 5 14 1558:1680 24