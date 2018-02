Čez dober teden dni se bodo začele zimske olimpijske igre. Ena od stvari, ki najbolj skrbijo korejske organizatorje, je mraz. Ko so imeli na osrednjem olimpijskem stadionu v Pjongčangu vajo otvoritvene slovesnosti, so nekateri gledalci dobili ozebline. Vedoč za nizke temperature so organizatorji sprva nameravali zgraditi objekt s streho in gretjem, a so se zaradi zmanjševanja stroškov temu odpovedali. Tako jim zdaj ni preostalo drugega, kot da bodo gledalcem razdelili odeje in grelne blazinice.

Športnike bodo pred mrazom ščitile le uradne uniforme njihovih reprezentanc, ki jih bodo nosili na otvoritveni slovesnosti. Nekateri nacionalni olimpijski komiteji so se posebej pripravili na nizke temperature. Kanadske uniforme so izdelali v podjetju Hudson's Bay, ki so ga ustanovili leta 1670 kot eno prvih podjetij, ki so trgovala s kanadskim krznom. Prvič so olimpijske uniforme izdelali leta 1936 za olimpijske igre v Garmisch-Partenkirchnu, nato nekajkrat v šestdesetih, zdaj pa so uradni opremljevalci od iger leta 2006 v Torinu. Za letos so se še posebej potrudili, da bodo oblačila dovolj topla, zato so povzeli kar neuradno kanadsko vsakdanjo uniformo: debela bunda, šal, palčne rokavice. Zagotavljajo, da športnikov ne bo zeblo.

Visokotehnološke rešitve Enako trdijo Američani, le da se ne bodo zanašali na izkušnje krznarjev, temveč na sodobno tehnologijo. Oblačila, ki jih je oblikoval modni oblikovalec Ralph Lauren, bodo imela vgrajen ogrevalni sistem iz karbonskih in srebrnih niti, vtkanih v obleko. Sistem gretja oblačil, ki so ga razvili v DuPontu, je priključen na baterije, skrite v posebnem žepu pod ameriško zastavo na bundi. Športniki si bodo lahko sami nastavljali temperaturo, na katero naj se segreje oblačilo. Posebna oblačila bodo imeli deskarji na snegu. Njihov opremljevalec se je zgledoval po vesoljskih oblačilih. Ne le, da so res trendovska, izdelana so iz visokotehnoloških materialov. Tako kot francoska oblačila, ki jih je izdelal Lacoste. Ta sicer ne bodo imela grelnikov, temveč so sešita iz novih visokotehnoloških materialov, ki regulirajo toploto. Sicer so njihove uniforme že tradicionalno zelo modne. Tokrat so se odločili za retro minimalizem v beli barvi s črtami v barvah trobojnice. Podobno modni bodo tudi Italijani. Tudi njim je oblačila že tradicionalno sešil Armani. Kolekcija EA7 v temno modri barvi je – vsaj glede dolžine bund in materialov – prilagojena hladnim razmeram in podobno kot pri Francozih izdelana iz visokotehnoloških materialov. Zdi se, da bo najbolj zeblo Avstralce. Ti so predstavili olimpijsko kolekcijo s puloverji, za katero so avstralski mediji zatrdili, da je odlična za bančne uslužbence, ne pa za športnike. Tudi naši olimpijci ne bodo imeli visokotehnoloških materialov, vgrajenih grelnikov ali vesoljskih oblačil. Nastopali bodo v oblačilih, ki jih je v sodelovanju s smučarskim gurujem Sandijem Murovcem izdelalo podjetje Peak, vrhunec prilagoditve pa je topla zimska puhovka. Če to v morebitnem mrazu ne bo dovolj, se bodo morali znajti, kakor bodo vedeli in znali.