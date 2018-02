Marca lani je najprej umoril devetletnega soseda, kasneje med begom pa še 22-letnega nekdanjega šolskega prijatelja. Po zločinih so se na internetu oziroma t. i. temnem sletu (dark net) kmalu pojavile fotografije grozljivo razmesarjenih trupel s skupno več kot 120 vbodi z nožem, ki so v Nemčiji poskrbele za strah in ogorčenje. Marcela H. so nato policisti aretirali po treh dneh na begu, ko se jim je sam predal in priznal dejanji.

Sodišče je sodbo izreklo 11 mesecev po umorih, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Med sodnim procesom se Marcel H. glede očitanih mu dejanj ni izrekal, prav tako ni pokazal nobenega obžalovanja. Dosmrtno ječo bo moral odslužiti v socialno-terapevtski ustanovi.

Njegova obramba je upala na milejšo sodbo v skladu z nemškim mladoletniškim kazenskim pravom, saj je bil v času storjenega dejanja star 19 let, a so ga na sodišču označili za odraslega. Kljub temu da je v času zločina še živel doma in večino svojega prostega časa preživel ob igranju računalniških igric, so sodniki menili, da že ima izdelano osebnost. »Ni govora, da bi šlo za mladoletniško kaznivo dejanje,« so ocenili.

Tožilstvo je za Marcela H. zahtevalo najvišjo možno kazen, saj je ocenilo, da je storil »grozljivo dejanje« in zagrešil umor dveh popolnoma nedolžnih mladih oseb. Obramba se po današnji razsodbi ne namerava pritožiti.