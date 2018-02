Ko so kalabrijski kriminalci leta 1973 na ulicah Rima ugrabili veliko ribo, vnuka enega prvih milijarderjev na svetu, so se jim zasvetile oči. Sicer ne najbolj spretni ugrabitelji so upravičeno pričakovali izplen kariere. Mesec ali dva igranja varuške na italijanskem podeželju bi jim naneslo ogromne denarce. Finta je bila v tem, da je bilo 17 milijonov zanje velik denar, za Johna Paula Gettyja pa bi moral biti to le drobiž. Tako rekoč mesečne obresti.

A izkaže se, da na drugi strani pogajalske mize ni navaden bogataš in še manj zaskrbljeni dedek. Namesto sentimentaln