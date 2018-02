Zlato 21. stoletja so podatki, saj so najdragocenejši vir sodobnega gospodarstva in nepogrešljiv del vsakdanjega življenja. Osebne podatke – od bančnih podatkov in nakupovalnih navad do počitniških fotografij in zdravstvenih podatkov – delimo večstokrat na dan.

Podatki o našem zasebnem življenju ali zdravstveni podatki se lahko razkrijejo, vedno preprostejša pa postaja tudi kraja identitete. Če ti podatki zaidejo v roke kriminalcev, so lahko posledice resne. Na to novo realnost nas opominjajo nedavne obsežne kršitve varstva podatkov, na primer napad z virusom WannaCry, ranljivosti Meltdown in Spectre ter vdor v podatke podjetja Uber.

S 25. majem, torej čez približno sto dni, bodo po vsej Evropi začela veljati nova stroga pravila o varstvu podatkov. In za to je skrajni čas. Sedanja pravila EU o varstvu podatkov so bila zasnovana leta 1995, torej pred približno 23 leti, ko za Facebook ali Instagram nismo še niti slišali. Posodobljena pravila pa so primerna za digitalno dobo in nam bodo pomagala, da ponovno pridobimo nadzor nad svojimi osebnimi podatki.

Državljani bodo imeli pravico biti obveščeni, če bodo njihovi podatki tarča hekerskega napada. Prenos osebnih podatkov med ponudniki storitev bo lažji. Podjetja se ne bodo več mogla skrivati za pravnim žargonom, temveč nam bodo morala jasno in razumljivo razložiti, kako obdelujejo osebne podatke. Pod določenimi pogoji bomo imeli celo pravico do odstranitve povezav, ki vodijo do naših osebnih podatkov, torej »pravico do pozabe«. Novi predpisi bodo tudi spodbujali izvrševanje. Ker predvidevajo sankcije v višini do štirih odstotkov letnega prometa, lahko pričakujemo, da se jih bodo držali tudi globalni akterji na področju informacijske tehnologije.

Pravila niso bila posodobljena samo zato, da bi bolje zaščitila osebne podatke evropskih državljanov, ampak tudi zato, da bi omogočila več priložnosti za pretok podatkov na resničnem enotnem digitalnem trgu in večjo prožnost, ki bi podjetja spodbujala k inovacijam. Enotni nabor povsem enakih pravil za vso EU, ki bo odpravil razdrobljeni trg z 28 različnimi ureditvami, naj bi podjetjem prihranil veliko denarja in prinesel večjo pravno varnost. Nova pravila vključujejo tudi veliko prožnosti za mala in srednje velika podjetja.

Uvajamo zlati standard varstva podatkov v svetu. Ponosna sem, da naša pravila o varstvu podatkov vedno pogosteje služijo kot vodilo in navdih drugim državam in regionalnim organizacijam pri oblikovanju ali prilagajanju njihovih zakonodaj o varstvu podatkov. Trenutno potekajo pogajanja o varstvu podatkov z Japonsko in Južno Korejo in zelo verjetno je, da bomo kmalu dosegli dogovor in omogočili prost pretok podatkov med našimi gospodarstvi.

Dandanes in tudi v prihodnje bo način, kako ravnamo s podatki, v veliki meri odločal o naši gospodarski prihodnosti in osebni varnosti. Trudimo se, da bi bili na nove okoliščine pripravljeni, resno obravnavamo tveganja in izkoristili bomo vse dane priložnosti. Nova evropska pravila o varstvu podatkov nam bodo v veliki meri pomagala, da te cilje tudi dosežemo.

Věra Jourová je evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov.