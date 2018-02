Nekdanji direktor uprave za policijske specialnosti Robert Sušanj s tožbo na delovnem sodišču od policije oziroma notranjega ministrstva zahteva vrnitev na delovno mesto in povrnitev izgubljenega dohodka. Z zaslišanjem Boruta Kobala, Viljema Trplana in Klemna Kobala se je dokazni postopek danes končal, sodbo bodo stranke prejele po pošti.

Znano je, da so novembra 2016 kriminalisti Sušanja in vodjo oddelka pilotov v letalski policijski enoti Damjana Bregarja povezali z domnevno podkupovalno afero znotraj UKC Ljubljana, kjer je prvoosumljeni Uroš Smiljić. Ko so izvajali prikrite preiskovalne ukrepe, naj bi se v prisluhe ujela tudi Sušanj in Bregar. Njuni pogovori s Smiljićem naj bi kazali na korupcijo, zato sta se znašla v preiskavi zaradi domnevnega nedovoljenega dajanja daril, ki še poteka. Oba sta dobila tudi sklep o prepovedi opravljanja dela. Sušanj, ki se je nato upokojil, se je za tožbo odločil zaradi očitkov v izredni odpovedi. In sicer da naj bi v zameno za to, ker naj bi uredil datum za nujno operacijo svoje žene pri zdravniku Borutu Kobalu, za Smiljića uredil prevoz s helikopterjem, za Kobala pa trening varne vožnje. Smiljićevemu prijatelju Viljemu Trplanu naj bi naredil uslugo glede premestitve njegove hčere policistke. Sušanj vse to zanika.