Osrednji dogodek letošnje športne zime je pred vrati. Od 9. do 25. februarja bodo namreč v južnokorejskem Pjongčangu potekale 23. zimske olimpijske igre, ki obljubljajo, da bodo tehnološko najnaprednejše doslej. Omenjena azijska država ne bo prvič gostila enega največjih športnih dogodkov na svetu. V glavnem mestu Seulu so namreč leta 1988 že potekale poletne olimpijske igre, Pjongčang pa bo tretje azijsko mesto, ki bo gostilo zimske. Pred njim sta jih že japonska Saporo (1972) in Nagano (1998).

Slovenski hokejski čudež

Slovenska olimpijska reprezentanca, ki tokrat šteje 71 članov, v Pjongčang potuje optimistično razpoložena, a bržkone rezultatov z do zdaj rekordnih iger v Sočiju ne more ponoviti. V ruskem mestu pred štirimi leti je namreč Slovenija osvojila kar osem odličij (zlati in srebrni ter štiri bronasta). Za obe zlati je poskrbela danes že upokojena Tina Maze. Alpska reprezentanca tokrat posameznika takšnega kalibra v ekipi nima, saj Ilka Štuhec zaradi poškodbe z začetka sezone ne bo tekmovala. Z rezultati v letošnji sezoni ne izstopajo smučarji skakalci, med katerimi je pred štirimi leti srebrno in bronasto odličje osvojil Peter Prevc. Nekaj optimizma so nam vlili ekipna srebrna kolajna na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih ter zmaga Anžeta Semeniča in tretje mesto Petra Prevca v Zakopanah. V Sočiju je imela Slovenija še enega posameznika v izjemni formi. To je bil deskar na snegu Žan Košir, ki se je dokopal do srebrnega in bronastega odličja. Ob tem sta navdušili še biatlonka Teja Gregorin in tekačica na smučeh Vesna Fabjan. Največ upov slovenski navijači tokrat polagajo v biatlonca Jakova Faka, ki v skupnem seštevku svetovnega pokala zaseda visoko tretje mesto, vselej pa lahko presenetijo smučar prostega sloga Filip Flisar, smučarske skakalke ter kdo od alpskih smučarjev in smučark, ki so pred igrami z dobrimi uvrstitvami dvignile pričakovanja.

Posebno poglavje si zasluži slovenska hokejska reprezentanca, ki se je na olimpijski turnir, ki je po mnenju mnogih tudi osrednji dogodek iger, uvrstila drugič zapored. A na kvalifikacijskem turnirju v Minsku je izbrana vrsta še lahko računala na izjemnega Anžeta Kopitarja, ki je daleč najboljši posameznik in pravi vodja moštva. Ko ga na svetovnem prvenstvu v Franciji zaradi preutrujenosti ni bilo, je Slovenija izgubila vseh sedem tekem in se znova poslovila od elite. Zvezdnika Los Angeles Kings tudi tokrat ne bo v reprezentanci, saj se je vodstvo lige NHL odločilo, da ne bo prekinilo tekmovanja, in je s tem svojim igralcem onemogočilo sodelovanje na turnirju v Pjongčangu. Brez Kopitarja bo novemu selektorju Kariju Savolainenu, ki je po polomu na svetovnem prvenstvu zamenjal Nika Zupančiča, zelo težko. V skupini B bodo nasprotniki Rusija, ki bo zaradi vpletenosti države v dopinške prekrške nastopala pod olimpijsko zastavo, ZDA in Slovaška, podoben uspeh, kot je bil v Sočiju, pa je manj verjeten. Pred štirimi leti se je namreč Slovenija uvrstila v četrtfinale, v katerem je bila s 5:0 boljša Švedska.