Tožilstvo v nemškem Stuttgartu je v izjavi zapisalo, da preiskujejo dva zaposlena v družbi Robert Bosch zaradi suma, da sta zagrešila goljufijo. Obstaja »začetni sum«, da sta bila dva Chryslerjeva modela, opremljena z dizelskimi motorji, prilagojena, da sta na uradnih testih prikazovala manj onesnaževanja kot na cesti, nadaljuje izjava. Gre za modela jeep grand cherokee in dodge ram 1500, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Stuttgartsko tožilstvo ta postopek vodi, ker so se določena »relevantna dejanja«, povezana z goljufijo, zgodila na njihovem območju, so dodali. Iz Boscha so sporočili le, da že od začetka polno sodelujejo z oblastmi in podpirajo preiskavo.

Tožilstvo v Stuttgartu zaradi afere dieselgate proti Boschevim zaposlenim že vodi tri druge ločene postopke. V teh primerih gre za domnevne manipulacije pri Volkswagnu ter njegovih podružnicah Audiju in Daimlerju.

Volkswagen je leta 2015 priznal, da je 11 milijonov dizelskih avtomobilov po vsem svetu opremil s sporno programsko opremo, ki je poskrbela za nižje prikaze izpustov na testih, kot so dejanski izpusti na cesti. V ZDA in Franciji postopek zaradi sumov podobnega ravnanja teče tudi proti Fiat-Chryslerju.