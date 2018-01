Po mobilnih telefonih ter po televiziji in radiu se je po Havajih 13. januarja kot blisk razširilo nujno obvestilo, da je proti otočju usmerjen balistični izstrelek. »Takoj poiščite zaklonišče. To ni vaja,« se je sredi še vedno pregretega ozračja v mednarodnem sporu s Severno Korejo glede njenega jedrskega in raketnega programa v soboto ob 8. uri po krajevnem času svetlikalo na ekranih. Šele 38 minut kasneje pa so strašljivo sporočilo zamenjale besede: »Nobene grožnje ni.«

Za napako naj bi bila tako kriva slaba komunikacija med zaposlenimi, pa tudi pomanjkanje nadzora med testom. Šlo je torej za kombinacijo človeške napake in pomanjkanja varoval pri objavi alarma.