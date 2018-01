Andreja Slokar in Žana Ciglič sta svoja nastopa sklenili predčasno.

»V bistvu zjutraj še nisem bila prepričana, če bom šla na tekmo, saj me je še precej bolel bok. Potem sem začela smučati in videla, da me sploh ne ovira in da tega med smučanjem sploh ne čutim. Na tekmo sem šla zelo sproščeno, saj nisem nič pričakovala. Od slaloma ne pričakujem veliko, saj še nisem tako samozavestna, kakšen dan imam dober, kakšen pa ne. Sproščeno sem šla že na prvo progo, v drugo pa sem si rekla, kar bo pa bo. Še drugič se mi je uspelo odpeljati v redu, tako da je rezultat tukaj,« je povedala Hrovatova.

Nato je komentirala še včerajšnji odstop na veleslalomu in kako je to vplivalo na njo: »Ni mi dal motivacije. Bila sem jezna, saj sem se veselila tekme. Strah me je bilo, da sem si kaj poškodovala, da me bo to oviralo v naslednjih dneh, tako da sem bila jezna nase. Po drugi strani pa na to ne moreš vplivati, tako da sem se s tem nekako sprijaznila, da je bilo kar je bilo, da včasih imaš srečo, drugič pa je nimaš. Rekla sem si, da imam sreče v tej sezoni že dosti.«